Mourinho y su dura crítica al Arsenal por la cesión de Ceballos

Este último domingo, el Arsenal se impuso 1-0 sobre el Newcastle por la primera fecha de la Premier League. Lo más resaltante de dicho encuentro no fue el golazo de Pierre-Emerick Aubameyang, sino el debut de Dani Ceballos.

El exjugador del Real Madrid tuvo sus primeros minutos como 'gunner' y su actuación no pasó desapercibido por José Mourinho, quien ahora es comentarista para 'Sky Sports'. El luso arremetió contra el combinado londinense por la cesión del español.

"Ceballos... Creo que tienen (Arsenal) otros Ceballos en la plantilla. Cuando veo Mkhitaryan, Özil, Ceballos... pueden jugar en varias posiciones en el campo, pero con características muy similares", agregó José Mourinho.

Para 'The Special One', el Arsenal debió reforzar otra zona del campo y no traer a Ceballos, quien solo cumple una función. Asimismo, el luso indicó que el mediocampista hispano pasó desapercibido en los 27' que estuvo en el 'verde'.

Como se sabe, Ceballos jugará cedido toda esta temporada en Arsenal y espera sumar el mayor número de minutos posibles para así volver al Real Madrid, dueño de pase.

Zinedine Zidane, técnico 'merengue', cuenta con un abanico de posibilidades en el mediocampo y, por ende, no puso trabas a la cesión de Ceballos al combinado 'gunner'.

EL DATO:

El Real Madrid suma 13 Champions League en toda su historia.