Frenkie De Jong sobre Van de Beek: "Se merece ir al Real Madrid, pero preferiría que se quede en el Ajax"

Real Madrid tiene en sus planes a Donny Van de Beek y en España aseguran que el fichaje podría cerrarse en breve. De concretarse la operación, el volante se enfrentará a su excompañero Frenkie De Jong, hoy figura del Barcelona.

Recordemos que ambos elementos fueron claves en la campaña del Ajax de Ámsterdam, que la última temporada conquistó la Eredivisie y además alcanzó las semifinales de la Champions League.

Frenkie De Jong asegura que Van de Beek tiene condiciones para brillar en el Real Madrid, sin embargo, preferiría que se quede en Holanda para no enfrentarlo en un clásico.

"Preferiría que se quedara en Ajax porque no lo tendría como oponente y así, además, el Ajax se mantendría fuerte. Pero si todo se cierra y se va al Real Madrid estaré realmente feliz por él. Creo que se lo merece. Es un gran jugador. Iré a verlo", declaró De Jong, quien destacó la importancia de Van de Beek en el elenco 'tulipán' el curso anterior.

"Lo demostró la temporada pasada en la Liga de Campeones, especialmente en las rondas eliminatorias. Ha demostrado al mundo y a todos en Europa que tiene la capacidad de jugar a ese nivel", agregó.

Finalmente, De Jong asegura estar más que conforme por la campaña realizada por el Ajax y que ha permitido que tanto él como Matthijs de Ligt (fichado por la Juventus) y posiblemente Van de Beek hayan dado el salto a equipos poderosos.

"Estoy realmente orgulloso de la temporada que realizamos y de ver a muchachos haciendo grandes movimientos, creo que todos se lo merecen. Aunque también me siento un poco triste, no es que me arrepienta porque estoy realmente orgulloso y feliz de estar en Barcelona, pero por supuesto es un poco triste que el equipo se esté separando",

EL DATO

​​​​​​​Van de Beek tiene 22 años y su valor en el mercado, según Transfermarkt, es de US$ 45 millones.