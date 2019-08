Benavente, el quinto jugador mejor cotizado en el Nantes

Cristian Benavente no solo cargará con todo el peso de la mochila que significa jugar en uno de los equipos históricos de Francia, sino también dejar en claro por qué es uno de los jugadores más caros del Nantes.

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, estará muy atento al accionar del peruano en la Ligue 1, donde brillan Neymar y Kylian Mbappé. ¿La podrá hacer?

Un “Chaval” de oro. Bena es consciente que no será tarea fácil ganarse un lugar en el once del francés Christian Gourcuff, quien también fue presentado ayer junto al volante nacional.

Sin embargo, el “10” llega con hambre de gloria al FC Nantes y demostrar que su peso vale en oro: 6.2 millones de dólares. Solo lo superan Alban Lafont (US$ 19.2 millones), Rongier (US$ 16.9 millones), Abdoulaye Touré (US$ 11 millones) y Lucas Lima (US$ 7.3 millones).

Pese a que el “Chaval” ya está listo para debutar con su nuevo club. Ayer fue su primera práctica y ganas le sobran para saltar al ruedo y ayudar a los suyos.

“Si el técnico me requiere, estoy listo para jugar”, añadió. El Nantes juega este sábado de local ante el Olympique Marsella.

EL DATO:

Cristian Benavente disputó 12 cotejos con el Pyramids FC.