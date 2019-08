¿Cada vez más cerca? Revelan la oferta que hizo Barcelona al PSG para fichar a Neymar

Neymar sigue deshojando margaritas mientras el PSG define su situación. Real Madrid y Barcelona, los clubes más grandes de España, pelean económicamente por contratar los servicios de la estrella brasileña.

Según el diario francés “Le Parisien”, el cuadro azulgrana ha ofrecido al brasileño Philippe Coutinho y entre 60 y 80 millones de euros adicionales a cambio de Neymar. La directiva parisina se encuentra evaluando en estos momentos y en los próximos días tomarán una decisión.

"Se trata de una propuesta verbal que no ha variado en las últimas semanas pero que no acaba de convencer a los parisinos, que creen que no es suficiente dinero en efectivo y que valorar a Coutinho en unos 120 millones es demasiado", asegura, por su parte, el portal Mundo Deportivo.

Paris Saint Germain no estaría conforme con la propuesta de Barcelona, considerando que ellos gastaron 222 millones de euros por Neymar en agosto del 2017. Solo lo liberarán a cambio de una oferta que se aproxime a la millonaria cifra invertida.

“Queda pendiente de definir los términos del traspaso y ver si el Barcelona se acercará a la cifra XXL deseada por el PSG”, añadió “Le Parisien”. El libro de pases en España cierra el 2 de septiembre y la idea de Neymar es definir su futuro lo más rápido posible.

El futbolista no fue considerado en lista para el partido ante Nimes por la primera fecha de la Liga 1 de Francia. Los fanáticos parisinos descargaron su furia en las graderías del Parque de los Príncipes lanzando insultos de grueso calibre contra Neymar por su polémica actitud de querer abandonar el club a pesar de tener contrato hasta el 2022.