Brilló en Lima 2019 y ahora Forlán y Recoba lo colocan como el nuevo ‘10’ de Uruguay [VIDEO]

El próximo 10. La Selección Uruguaya de fútbol sub 23 culminó en la cuarta posición de los Panamericanos Lima 2019 tras perder el duelo por el tercer lugar ante el cuadro de México. No obstante, a pesar de no haber subido al podio, el combinado charrúa mostró un alto nivel futbolístico teniendo como principal figura a su volante creativo.

Se trata del joven mediocampista de 20 años Leonardo Fernández quien destacó largamente en la temporada pasada en el fútbol uruguayo y fue ratificado en su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Este gran nivel mostrado por el joven extremo no fue pasado por alto por dos de los principales referentes de la Selección de Uruguay de los últimos años: Diego Forlán y Álvaro Recoba quienes lo llenaron de elogios por su gran presente y su prometedor futuro.

"Leo Fernández es impresionante. Tiene un físico y una velocidad tremenda. Ya lo había demostrado en el Campeonato de Uruguay, que no es nada fácil, la verdad es que entusiasma", señaló Forlán.

Mientras que el ex volante de Inter de Milán afirmó lo siguiente: "Leo Fernández tiene mucha calidad, me encanta como juega". Todo parece indicar que el volante charrúa jugará en la U de Chile luego que este cuadro llegue a un acuerdo con Tigres, club dueño de su pase, por la compra del extremo oriental.