¿Y el Real Madrid? Las sorprendentes palabras de Van de Beek sobre su futuro

El caso Van de Beek ha dado un giro de 180 grados en los últimos días. De ser un casi fichaje del Real Madrid, el futuro del volante holandés pasa por su continuidad en el Ajax de Ámsterdam.

En la previa del Ajax-PAOK, el director técnico del club holandés, Marc Overmars, ya había anticipado que Donny van de Beek "se quedará" en el club y expresó su esperanza en que el futuro del centrocampista "se aclare pronto".

Tras el partido que acabó 3-2 y certificó el pase del Ajax a la última ronda previa de la Champions League, Van de Beek conversó con la televisión holandesa 'Ziggo Sport' y se alineó a las palabras del directivo de su club.

"Tenemos que esperar y ver qué pasa. Hay bastantes probabilidades de que me quede en el Ajax", afirmó Van de Beek.

"No hay nada definitivo. Espero que las cosas se aclaren pronto porque será bueno para mí y para todos", abundó el futbolista de 22 años.

Pese a lo muy cercano que parecía su fichaje por el club español, Donny van de Beek no se hace dramas. "El Real Madrid es un club fantástico, pero también el Ajax. Así que en lo que a eso se refiere, no me quejo", puntualizó.

Donny van de Beek y el Real Madrid, ¿qué pasó?

En el Real Madrid tienen claro que el mediocampo es una de las zonas a reforzar, pero no existe consenso entre las partes. Paul Pogba es el futbolista deseado por Zinedine Zidane mientras el volante holandés es el jugador que gusta a la dirección deportiva y también al francés, que no lo considera una prioridad. En los últimos días y tras las dudas que ha dejado el equipo en pretemporada, el francés insiste en su compatriota y hoy es el único jugador que considera que puede darle un plus al equipo.