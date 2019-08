Real Madrid: James Rodríguez entrenó en el equipo que enfrentará al Celta de Vigo

El futuro de James Rodríguez es incierto, el colombiano quiere quedarse en España pero sabe que Zidane no lo tiene en sus planes y la oferta del Atlético Madrid no convence a la directiva blanca. Sin embargo, hoy ocurrió un hecho que llamó la atención a la prensa española. Por primera vez en la temporada, el estratega francés utilizó al 10 Colombiano en el equipo titular que enfrentará a Celta de Vigo por la primera fecha de la Liga Santander.

James jugó de volante por izquierda, haciendo dupla con Eden Hazard y Benzema. Por momentos, el colombiano cambiaba de posición con Isco y retrocedía a la volante para apoyar a Modric y Toni Kroos. Zidane miraba atento el desempeño del colombiano.

Aún no se sabe si el colombiano jugará ante el Celta de Vigo, pero todo hace indicar que saldrá en lista. Otras de las novedades del entrenamiento es la ausencia de Keylor Navas y Gareth Bale. El portero entrenó por separado porque viene recuperándose de molestias musculares.

Por su parte, Bale trabajó en el interior de las instalaciones del cuadro blanco. El galés es otro de los jugadores que no está en los planes de Zidane, pero la escasas ofertas que recibieron por él harían que se quede a luchar un puesto en el equipo.

Donny van de Beek y el Real Madrid, ¿qué pasó?

En el Real Madrid tienen claro que el mediocampo es una de las zonas a reforzar, pero no existe consenso entre las partes. Paul Pogba es el futbolista deseado por Zinedine Zidane mientras el volante holandés es el jugador que gusta a la dirección deportiva y también al francés, que no lo considera una prioridad. En los últimos días y tras las dudas que ha dejado el equipo en pretemporada, el francés insiste en su compatriota y hoy es el único jugador que considera que puede darle un plus al equipo.

Neymar se aleja del Real Madrid

Neymar se ha convertido en el objeto de deseo de este mercado de fichajes.Por esta razón, el Real Madrid espera la oportunidad perfecta para empezar a negociar con el PSG por el pase del brasileño.

Sin embargo, Barcelona tomó la delantera y viajó a Francia para reunirse con los directivos del PSG. En dicha conversación no se llegó a un buen puerto pero el cuadro azulgrana seguirá en la lucha por Ney.