Philippe Coutinho es oficializado como nuevo jugador del Bayern Munich [VIDEO]

Philippe Coutinho llegó para ocupar el puesto dejado por James Rodríguez. El Bayern Munich de Niko Kovač se ha hecho con los servicios del habilidoso volante brasileño, en calidad de préstamo desde el Barcelona, que llega con la misión de potenciar un ataque disminuido para esta temporada.

Otra vez, el heptacampeón de la Bundesliga vuelve a mirar el fútbol español para reforzar su plantilla. Si bien no se trata de una compra definitiva, el Bayern Munich vuelve a realizar un movimiento inteligente antes del cierre de la ventana de fichajes de verano y anunció oficialmente que obtuvo la cesión de Philippe Coutinho.

La transacción bordeó los 8.5 millones de euros, una cifra nada fuera del alcance para el poderoso club alemán. No obstante, el Bayern Munich también tendrá que hacerse cargo de los 12 millones de sueldo por temporada que recibe el brasileño. El acuerdo es hasta el 30 de junio del 2020.

🗣️ "I have big ambitions and I'm convinced that I can achieve them together with my new team-mates."



🔴⚪️ New Bayern number 10 Philippe Coutinho ✍️#UCL https://t.co/M33eGoETRI pic.twitter.com/8OOgPBKGAj