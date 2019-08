Mauro Icardi parecía tener todo arreglado con el Monaco, pero Wanda Nara negó todo [VIDEO]

Es claro que Mauro Icardi no seguirá su carrera en el Inter de Milán. Ante esta situación, muchos clubes en Europa buscan obtener sus derechos en el mercado de fichajes de verano que todavía se encuentra abierto, aunque todavía no hay un destino asegurado. En las últimas horas se habló de que el AS Monaco ya tenía cerrado el acuerdo, pero Wanda Nara lo ha negado.

La esposa del atacante argentino cumple la función de agente, por lo que tiene de primera mano la información sobre los clubes interesados. La prensa de Italia, Francia y Argentina, en las primeras horas del día, dio a conocer que Mauro Icardi había cerrado su nuevo vínculo por el Monaco de la Liga 1 francesa, descartando así la posibilidad de jugar en el Napoli o Juventus.

Según lo explicado, el precio de la transferencia bordea los 65 millones de euros, mientras que el sueldo de Mauro Icardi pasaría a ser de 12 millones por temporada. Una suma nada difícil de rechazar para un futbolista, pero finalmente la apuesta deportiva no habría sido convincente. A través de una comunicación con TyC Sports, Wanda Nara fue clara: “no irá a Mónaco”.

Incluso, añadió que sería preferible que sea transferido a la Juventus. Si bien hace algunos años todos recuerdan al imponente Monaco brillando en la Champions League, las cosas han cambiado mucho y el club ha dejado de ser competitivo para quedar relegado en la tabla de posiciones. Incluso, ahora no contarán con participación internacional, seguro que donde Mauro Icardi espera jugar.

Y es que, la temporada en Francia ha iniciado oficialmente y el club principado ha tenido un pésimo inicio en las dos primeras fechas: cayó goleado 3-0 ante Olympique Lyon y el Metz. Los dirigidos por Leonardo Jardim estuvieron cerca de descender la campaña pasada y ahora las cosas se complican con este tropiezo, al que se le puede sumar la salida del líder goleador Radamel Falcao García.

Las posibilidades de la llegada de Mauro Icardi están en un punto medio, entre optar por lo económico o esperar alguna mejor propuesta futbolística. Inter jugará la Champions, pero no cuentan con el goleador, mientras que Napoli y Juventus, también clasificados a este torneo, siguen de cerca los caminos tomados por el argentino. Wanda Nara ya mencionó que prefiere Turín, ¿se dará?