TMZ: Cristiano Ronaldo compró el silencio de la mujer que lo acusó de violación

Se escribe un nuevo capítulo en el escándalo de la presunta violación de Cristiano Ronaldo hacia Kathryn Mayorga. Un medio de comunicación de Estados Unidos reveló que el futbolista portugués pagó casi 400 mil dólares para silenciar el testimonio de la fémina.

Según informa TMZ, los 375 mil dólares que el delantero de la Juventus pagó a Mayorga forma parte del acuerdo de confidencialidad que se firmó en el año 2010: el motivo era evitar que esta acusación pueda difundirse, indicó el diario.

"El señor Ronaldo le pagó a la demandante la suma de 375.000 dólares y ambas partes acordaron estar sujetas a obligaciones explícitas de confidencialidad y no menosprecio", refieren los documentos judiciales que presentó la defensa, según el portal estadounidense.

Uno de los motivos del porqué Mayorga no continuó con la denuncia presentada hacia Cristiano Ronaldo era que no podía demostrar que hubo abuso sexual por parte del futbolista 'luso'. "Basado en la revisión de la información presentada, los alegatos de abuso sexual contra Cristiano Ronaldo no pueden ser probados más allá de toda duda razonable", indicó la fiscalía de Estados Unidos el pasado mes de julio del presente año.

Sucede que la Fiscalía tomó esta decisión entorno a la información brindada por la polícia, quien llegó a solicitar a las autoridades italianas el ADN del jugador que milita en la Serie A, y aunque no se llegó a confirmar si esto ocurrió, la Fiscalía resaltó que la evidencia, después de 10 años, terminó por perderse.

En octubre del año pasado, Cristiano Ronaldo desestimó la denuncia interpuesta por Kathryn Mayorga. "Sé que soy un ejemplo. Cien por cien. Sobre el terreno de juego y fuera de él. La verdad siempre sale adelante", reveló en aquel momento.