Los "killers" que lucharán sin piedad por la Bota de Oro [ESPECIAL]

El gol no es solo lo más importante en el fútbol, también es lo más caro y difícil de encontrar. Y es que hoy en día no abundan los centrodelanteros capaces de marcar más de 20 tantos por temporada.

Bajo esa premisa, los clubes se ven en la obligación de gastar varios millones para tener en sus filas a un “9” de garantía que les permita pelear títulos.

Por ejemplo, Inter de Milan desembolsó US$ 72 millones al Manchester United por Romelu Lukaku, AC Milan pagó US$ 38 millones al Genoa por Krzysztof Piatek, Manchester City fichó a Gabriel Jesus en el 2017 a cambio de US$ 35 millones y Real Madrid aseguró a Karim Benzema en el 2009 por US$ 38 millones.

En este curso son varios los “killers” que militan en las cinco grandes ligas de Europa que buscarán inflar las redes para ayudar a sus respectivos equipos y, de paso, aspirar a ganar la Bota de Oro, galardón que reconoce al mejor y más efectivo goleador de todos. ¿Quién se lo llevará?

KARIM BENZEMA

Club: Real Madrid

Nacionalidad: Francesa

Edad: 31 años

temporada 2018-19

Partidos: 53

Goles: 30

Promedio de gol: 0,56

Es un delantero que le gusta salir del área y asociarse. Posee una gran técnica, exquisita.

GABRIEL JESÚS

Club: Man. City

Nacionalidad: Brasileña

Edad: 22 años

temporada 2018-19

Partidoss: 46

Goles: 19

Promedio de gol: 0,41

Su velocidad y capacidad para regatear le dan ventaja en los últimos metros del campo.

LUIS SUÁREZ

Club: Barcelona

Nacionalidad: Uruguaya

Edad: 32 años

temporada 2018-19

Partidos: 49

Goles: 25

Promedio de gol: 0,51

El “charrúa” es un goleador nato. Pelea todas en el área y no da tregua. Sabe encontrar los espacios.

EDISON CAVANI

Club: París Saint-Germain

Nacionalidad: Uruguaya

Edad: 32 años

temporada 2018-19 (Man. United)

Goles: 23

Partidos: 33

Promedio de gol: 0,69

Es un cazador. Maneja los dos perfiles y gana muy bien de cabeza. No le puedes regalar nada.

ROMELU LUKAKU

Club: Inter de Milan

Nacionalidad: Belga

Edad: 26 años

temporada 2018-19

Partidos: 45

Goles: 15

Promedio de gol: 0,33

Típico “9” con gran biotipo que vive en el área. Aguanta bien la marca para luego sacar el zurdazo.

ROBERTO FIRMINO

Club: Liverpool

Nacionalidad: Brasileña

Edad: 27 años

temporada 2018-19

Partidos: 48

Goles: 16

Promedio de gol: 0,33

Se junta mucho con los extremos para llegar con el efecto sorpresa. Gran uno contra uno.

ROBERT LEWANDOWSKI

Club: Bayern Múnich

Nacionalidad: Polaca

Edad: 31 años

temporada 2018-19

Partidos: 47

Goles: 40

Promedio de gol: 0,85

Se mueve por todo el frente de ataque para no ser referenciado. Con espacios es infalible.

KRZYSZTOF PIATEK

Club: AC Milan

Nacionalidad: Polaca

Edad: 24 años

temporada 2018-19

Partidos: 21

Goles: 11

Promedio de gol: 0,52

Pese a no ser muy alto o fuerte, tiene mucha “maña” para vencer a los rivales y anotar.

ÁLVARO MORATA

Club: Atl. Madrid

Nacionalidad: Española

Edad: 26 años

temporada 2018-19

Partidos: 17

Goles: 6

Promedio de gol: 0,35

Un finalizador nato. Acompaña bien las jugadas para dar el toque final.

ALEXANDRE LACAZETTE

Club: Arsenal

Nacionalidad: Francesa

Edad: 28 años

temporada 2018-19

Partidos: 49

Goles:19

Promedio de gol: 0,38

El “galo” tiene una gran lectura de juego y facilidad para decidir. Le gusta estar en contacto con el esférico.

PACO ALCACER

Club: Borussia Dortmund

Nacionalidad: Española

Edad: 25 años

temporada 2018-19

Partidos: 32

Goles: 19

Promedio de gol: 0,59

Se posiciona bien en el área aprovechando los centros laterales. Además, marca muchas diagonales.

EL DATO

Luis Suárez fue el último “9” que consiguió la Bota de Oro, el 2016 con el Barcelona.