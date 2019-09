Cristian Benavente debuta con Nantes que venció por 1-0 al Montpellier

PUEDES VER: Barcelona vs Osasuna EN VIVO: día, hora y canal por la jornada 3 de la Liga Santander

Luego de la salida de Vahid Halilhodzic, Gourcuff también ha tenido poco tiempo para hacer cambios importantes en el esquema del FC Nantes ya que llegó justo cuando dio inicio la Ligue 1. De hecho, no estuvo sentado en el banquillo en la derrota 2-1 ante el Lille. Pero sí en el empate (0-0) ante el Marsella y en la victoria (2-1) sobre el Amiens.

A pesar de no haber tenido minutos, Cristian Benavente espera tranquilo y, recientemente, atendió a una entrevista al diario "Le Soir" de Bélgica sobre su arribo al FC Nantes.

"Si un club como Nantes te pregunta, entonces no deberías dudar mucho. Podría regresar a Europa, en un club muy bueno. No dudaría mucho antes de firmar", dijo Cristian Benavente.

El FC Nantes ocupa la undécima casilla de la tabla con 4 unidades, a cinco del líder PSG (9), mientras que el Montpellier es noveno, también con 4 puntos.

DATO: En el Montpellier jugó el peruano Jean Deza, actual jugador del UTC de Cajamarca, y el argentino Emanuel Herrera, de Sporting Cristal.

A qué hora juegan Nantes vs Montpellier en Buenos Aires por canal ESPN Play

Perú: 1.00 p.m.

Qué canal transmite EN VIVO Nantes vs Montpellier vía ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur.

Cómo ver ESPN EN VIVO Nantes vs Montpellier con Cristian Benavente | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Partidos de hoy Ligue 1 EN VIVO Nantes vs Montpellier vía ESPN Fútbol francés

Toulouse vs Amiens: 1.00 p.m.

Angers vs Dijón: 1.00 p.m.

Nimes vs Stade Brestois: 1.00 p.m.

Nantes vs Montpellier: 1.00 p.m.

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO del FC Nantes

FC Nantes: La Font; Fabio, Traoré, Pallois; Abeid, Louza, Girotto (o Cristian Benavente), Touré, Bamba; Coulibaly y Moses Simon.

Entrenador: Christian Gourcuff.

Montpellier: Rulli; Mendes, Congré, Oyongo, Hilton; Ferri, Souquet, Mollet, Le Tallec; Delort y Laborde.

Entrenador: Michel Der Zakarian.