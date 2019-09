Bolivar empató 1-1 con The Strongest en el Clásico Paceño por la Amazonía [VIDEO RESUMEN]

El resultado de Clásico Paceño ha tenido dos matices para los hinchas del Bolívar. Esta tarde, lograron un empate ante The Strongest, en un partido con muchas emociones, en el que lograron adelantarse en el marcador, pero el poderío rival, luego de repetidos intentos, les costó caro.

Sobre los 65 minutos de juego, Cristhian Machado logró poner la ventaja en el partido, aprovechando una mala salida del portero Daniel Vaca. El desarrollo del partido no tenía prevista esta situación, pero Bolívar supo cuidar su ventaja, aunque no lograron mantenerlo todo el tiempo.

A los 84', Jair Reinoso emparejó el encuentro con un gran cabezazo. The Strongest fue más a lo largo de los 90 minutos, pero el fútbol no es de merecimientos. El resultado deja a Bolívar en el segundo lugar con 22 puntos, mientras que los aurinegros terminan la fecha 10 del Clausura con 18.

MINUTO x MINUTO | Ver EN VIVO por canal Tigo Sports, Bolivar TV y Bolivia TV

Sigue todos los detalles en directo desde el Estadio Hernando Siles de La Paz.

PRIMER TIEMPO | Minuto a minuto

90+5' ¡UFFF! Tiro de esquina para Bolívar que Martelli no logra conectar tras un desvío.

90+4' Tiro libre para Bolívar. Disparo directo de Martelli, que impacta en la barrera.

90+2' Martelli (Bolívar) busca la victoria, cede para Callejón, pero no progresan.

90+1' Campos (The Strongest) remata, pero no genera peligro.

90' El árbitro añade 4 minutos al partido.

89' Pase entre líneas para Callejón (Bolívar), pero es muy largo.

88' Bolívar mantiene el orden, con cuidado en su campo.

87' Disparo de Harold Reina (The Strongest). No logró finiquitar.

86' Callejón (Bolívar) se va con todo, pero lo frenan cuando llegaba al área.

84' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE THE STRONGEST! Jair Reinoso anota de cabeza.

83' Golpe de cabeza de Jair Reinoso (The Strongest), aunque totalmente desviado.

82' The Strongest presiona, con potencia. No tiene opciones claras de gol.

80' ¡UFFF! En el tiro de esquina, Bejarano (The Strongest) conecta, pero el portero salva.

79' ¡UFFF! Jhasmani Campos (The Strongest) remata, pero el portero Moreira salva.

78' TARJETA AMARILLA: Teodoro Paredes (Bolívar) sancionado.

77' Hernan Luis Rodríguez (Bolívar) intenta sorprender el arco rival. Casi consigue buenos resultados.

76' ¡UFFF! Gran remate de Raúl Castro (The Strongest), pero el portero Moreira reacciona de gran forma.

75' Diego Bejarano (Bolívar) conecta de cabeza, pero sin dirección.

74' Juan Carlos Arce (Bolívar) cuida el balón, con claridad.

72' El partido va perdiendo ritmo e intensidad nuevamente.

71' The Strongest ha sido golpeado por el gol, no tiene reacción clara.

70' Buen corte de Juanmi Callejón (Bolívar). Ha tenido un gran desempeño.

69' Bolívar se ordena bien en defensa.

68' The Strongest había buscado el primer tanto, pero no logró trasladarlo al marcador.

67' Se presentaron una serie de reclamos por parte de los jugadores de The Strongest, pero el gol es válido.

66' CAMBIO EN THE STRONGEST: Rudy Cardozo ingresó por Walter Veizaga.

65' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE BOLÍVAR! Cristhian Machado anota, luego de una mala salida del portero Daniel Vaca.

64' ¡UFFF! El travesaño le niega el gol a Juanmi Callejón (Bolívar). El balón sale del campo.

63' TARJETA AMARILLA: Cristhian Machado (Bolívar) sancionado.

62' Falta de Machado contra Walter Veizaga (The Strongest).

61' ¡UFFFF! Maximiliano Ortiz (The Strongest) prueba un potente remate de larga distancia, pero se va elevando y no genera peligro.

60' Martelli (Bolívar) se iba al arco rival, pero Walter Veizaga corta.

59' Jhasmani Campos (The Strongest) envía un centro, pero Flores despeja de cabeza.

57' Walter Veizaga (The Strongest) se escapaba rumbo al arco rival, pero se duerme y le quitan el balón.

56' Martelli (The Strongest) conecta de cabeza, pero sin la dirección correcta.

55' El partido se mantiene con acciones divididas en la mitad del campo.

53' CAMBIO EN THE STRONGEST: Jhasmani Campos ingresa por Ramiro Vaca.

52' Saque de meta para The Strongest.

51' Diego Wayar (The Strongest) avanza con peligrosidad. Luego de unos pases cortos, Bejarano recibe, pero remata sin dirección.

50' La defensa de The Strongest no luce tan sólida.

49' ¡UFFF! Genial atajada del portero Daniel Vaca (Bolívar), cuando Callejón se asomaba con el gol.

48' Harold Reina (The Strongest) ha recibido una falta.

47' Otra vez la intensidad es puesta por The Strongest.

46' El segundo tiempo está en marcha.

CAMBIO EN BOLÍVAR: Cano se retira para el ingreso de Saavedra.

DESCANSO: Bolívar 0-0 The Strongest

45+2' Castro brilla con su calidad, repartiendo juego en The Strongest, aunque no lograron aprovechar.

45+1' El árbitro añade 3 minutos al primer tiempo.

45' Castro combina con Vaca (The Strongest), pero hay corte de Bolívar.

44' Centro de Juan Carlos Arce (Bolívar). El centro lo conecta Paredes, pero sin peligro.

43' Arce (Bolívar) amaga de un lado a otro y centra. No logra ataque, pero si gana un tiro de esquina.

42' TARJETA AMARILLA: Raúl Castro (The Strongest) amonestado.

41' ¡UFFF! Remate de Callejón (Bolívar) tras un buen centro de Bejarano. El balón se va por encima del travesaño.

40' CAMBIO EN THE STRONGEST: Fernando Martelli ingresa por Saul Torres.

39' ¡UFFF! Callejón (Bolívar) se escapó rumbo al arco rival, pero Vaca sale a cortar. La acción continúa, pero The Strongest se salva de recibir el primero.

38' Salida desde puerta para The Strongest. Daniel Vaca se toma su tiempo.

37' Saul Torres (The Strongest) no parece estar en sus mejores condiciones. El cuerpo médico pide cambio.

36' Flores (Bolívar) y Torres (The Strongest) sentidos luego de una jugada dividida.

35' Gran ambiente en el estadio, pero por ahora no hay goles que celebrar.

34' The Strongest ha bajado un poco su búsqueda por abrir el marcador.

33' El encuentro pierde intensidad.

31' Tiro de esquina para Bolívar. Adrián Jusino era el receptor del balón, pero no estaba atento.

30' Flores (Bolívar) avanza con potencia, deja a dos rivales en el camino y envía un centro. No tiene destino claro y Machado remata en el rebote. Sin dirección.

29' Gran momento de Raúl Castro (The Strongest), que luce toda su habilidad para manejar y poner la pausa en el encuentro.

28' Harold Reina (The Strongest) recibe un pase en buena posición, pero no logra superar a su marcador.

27' Bolívar adelanta sus líneas, aunque no con claridad.

25' Tremendo lujo de Diego Wayar (The Strongest), pero no puede continuar. Jair Reinoso lo apoya y gana un córner.

24' Ortiz busca combinar con Saúl Torres (The Strongest), pero bloquea bien Callejón.

23' Marvin Bejarano (The Strongest) avanza y deja a dos rivales, para ceder después a Rául Castro. No logran claridad en metros finales.

22' Harold Reina combina de gran forma con Raúl Castro (The Strongest), pero cuando llegaban a finiquitar, apareció Saavedra para cortar.

21' El encuentro se hace de ida y vuelta, pero The Strongest es más peligroso.

20' TARJETA AMARILLA: Juan Miguel Callejón (Bolívar) sancionado.

19' Buen corte de Gabriel Valverde (The Strongest), aunque primero se había equivocado. Queda lesionado.

18' Otra vez mal ubicado un hombre, ahora en Bolívar. Callejón no progresa en su ataque.

17' Posición adelantada de Jair Reinoso (The Strongest).

16' TARJETA AMARILLA: Erick Cano (Bolívar) amonestado.

15' De nuevo Callejón (Bolívar) intentando generar peligro, pero Ramiro Vaca contiene.

13' Callejón (Bolívar) intenta un ataque, pero corta la defensa y Veizaga sale con balón dominado.

12' ¡UFFF! Saul Torres (The Strongest) remata de larga distancia, pero el balón se va encima del travesaño.

11' Saul Torres (The Strongest) impactó a Erick Cano. El juego se detiene.

10' Marvin Bejarano (The Strongest) envía el centro, que Jair Reinoso conecta, pero en posición adelantada.

09' Bolívar no puede mantener el esférico, a pesar de la fuerza que imprime.

08' El encuentro no tiene un desarrollo limpio.

07' Diego Wayar (The Strongest) lidera la ofensiva, pero no decide bien en los últimos metros.

06' ¡UFFF! Castro (The Strongest) remató de larga distancia, pero el portero responde de gran forma.

05' Rotación de un lado a otro en Strongest, especialmente en defensa.

04' The Strongest tiene las líneas adelantadas.

03' Tiro libre en salida para Bolívar. El encuentro es cortante.

02' Saque de meta para The Strongest.

1' En breves minutos.

Comenzó el partido: Clásico Paceño

- Se realiza un minuto de silencio antes del pitazo inicial.

- ¡Comenzó el calentamiento de los jugadores del Bolivar y The Strongest!

Alineaciones y Formaciones confirmadas EN VIVO Bolivar vs The Strongest vía Tigo Sports

Bolivar: Leonel Moreira; Diego Bejarano, Teodoro Paredes, Adrián Jusino, Jorge Flores; Juanmi Callejón, Cristhian Machado, Hernan Luis Rodríguez, Erick Cano; Jorge Pereyra Diaz y Juan Arce.

Entrenador: César Vigevani.

The Strongest: Daniel Vaca, Saúl Torres, Maximiliano Ortiz, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano, Diego Wayar, Walter Veizaca, Raúl Castro, Jair Reinoso y Harold Reina.

Suplentes: Pedro Galindo, Jhasmany Campos, Fernando Marteli, Rudy Cardozo, José Sagredo, Ronaldo Sánchez y Dany Cure.

Entrenador: Mauricio Soria.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA!



Este es el IX inicial que presenta el profesor Mauricio Soria para el Clásico de hoy.#VamosTigre

— Club The Strongest (@ClubStrongest) August 31, 2019

- ¡Atención! Llegaron los jugadores al Hernando Siles de La Paz.

- Posible formación de The Strongest: Daniel Vaca; Saúl Torres, Maximiliano Ortíz, Juan Gabriel Valverde, Marvin Bejarano; Diego Wayar, Ramiro Vaca, Jhasmani Campos, Raúl Castro; Moisés Calero, Harold Reina. DT Mauricio Soria.

- Posible formación de Bolivar: Leonel Moreira; Erick Cano, Adrián Jusino, Mauricio Prieto, Enrique Flores; Erwin Saavedra, Cristian Machado, Hernán Rodríguez, Juan Carlos Arce; Juan Miguel Callejón, Jorge Pereyra.

- El árbitro confirmado para el partido s Gery Vargas y sus asistentes Edwar Saavedra y José Antelo.

- Máximo goleador del The Strongest en el Clásico Paceño: Pablo Escobar con 21 tantos.

- Máximo goleador del Bolivar en el Clásico Paceño: William Ferreria con 23 tantos.

- 68 triunfos, 95 empates y 119 derrotas registra el The Strongest en el Clásico Paceño. Los Tigres han marcado 349 goles a favor en el historial y han recibido 437 en contra.

- 119 triunfos, 95 empates y 68 derrotas registra el Bolivar de La Paz en el Clásico Paceño. Los Celestes han marcado 437 goles a favor en el historial y han recibido 349 en contra.

- Hoy se disputará el clásico paceño número 283 en la historia del profesionalismo.

- Inés Quispe será la primera mujer que preside un club en Bolivia (The Strongest). Empieza en poco más de una hora.

- Relatos del Clásico Paceño: Liniker Loza. Apoyo de Shamir Álvarez, Antonio Durán, Juan Pablo Villca y Damir Foronda.

Radios EN VIVO Bolivar vs The Strongest vía Tigo Sports y Bolivar TV

- Cobertura por Erbol 100.9 FM (Potosí), Frecuencia Urbana 105.7 FM (Santa Cruz), Audio Kiss 90.7 FM (Montero), Indoamerica 103.9 FM (Potosí), Parapeti (Camiri), Frontera (Yacuiba), Boliviana 106.0 (Sucre), Tupaj Katari 91.3 FM (Sica Sica - Prov. Aroma) y Frontera (Puerto Suárez).

Apoyo a la Amazonía en el Clásico Paceño: Bolivar vs The Strongest

- Marcelo Claure: "Pretendemos recaudar aprox. USD 260 mil en el clásico, donaremos la totalidad para ayudar a reconstruir la #Amazonia. Pedimos a Impuestos Nacionales de Bolivia (16%), Gobierno de Bolivia (10%), Federación Bolivia de Fútbol (3,2%) y AFLP (1,6%) para que se unan a esta causa de solidaridad con el país y no hagan el cobro de esos %!".

— MarceloClaure (@marceloclaure) August 31, 2019

Bolivar vs The Strongest EN VIVO DATOS Clásico Paceño

- César Vigevani (DT de Bolivar): Tiene 44 años, llegó a Bolivar en enero del presente año, debutó como entrenador de River de Ecuador en 2008.

- Bolivar lleva 4 campeonatos paceños, 29 campeonatos profesionales, 6 campeonatos amaterus paceños, 3 copa de verano e invierno y un subcampeonato de la Copa Sudamericana.

- Mauricio Soria (DT de The Strongest). El entrenador de 53 años de edad asumió las riendas de los Tigres a partir de la jornada 5 del actual Torneo Clausura 2019.

- The Strongest 5 campeonatos paceños, 15 campeonatos profesionales, 13 campeonatos amateurs y 1 Copa de Aero Sur.

- Bolivar en torneos internacionales: 31 participaciones en la Copa Libertadores (4 terceras fases y una semifinal), 10 en la Copa Sudamericana (2 semfinales) y 1 en la Copa Conmebol.

- The Strongest en torneos internacionales: 23 participaciones en la Copa Libertadores (2 segundas fases), 4 en la Copa Sudamericana (2 cuartos de final), 1 en la Copa Conmebol y 2 en la Copa Merconorte.

Previa Bolivar vs The Strongest EN DIRECTO por Boliva TV y Tigo Star

Tigo Sports EN VIVO Bolivar vs The Strongest ONLINE Bolivia TV EN VIVO Partido de hoy Torneo Clausura 2019 | Celestes y Tigres revivirán una nueva edición del Clásico Paceño este sábado 30 de agosto, a partir de las 3.30 p.m. (hora de La Paz), en el Estadio Hernando Siles, de la ciudad de La Paz, por la fecha 10 del Torneo Clausura. Sigue el MINUTO x MINUTO vía Bolivar TV LIVE STREAM por Libero.pe.

Tras vencer (1-0) en calidad de visita al Aurora, el Bolivar sumó 21 puntos y se mantiene como líder del Torneo Clausura del fútbol boliviano al igual que el Jorge Wilstermann. Sin embargo, la prueba de fuego será en el archirrival The Strongest que ha ido recuperando terreno en la tabla, sobre todo, por su reciente triunfo sobre, precisamente, el cuadro "Aviador".

El técnico del Bolivar, César Vigevani, podría incluir al juvenil Jean Cartagena para ocupar la volante frente al The Strongest. Juan Carlos Arce y Callejón tiene el puesto asegurado para el partido contra The Strongest.

The Strongest, por su parte, no sufre ninguna baja. El estratega Mauricio Soria reveló que solo tiene dudas en los jugadores que colocará en el banquillo de suplentes contra Bolivar. Jair Reinoso, Fernando Marteli y Luis Demiquel se recuperaron a tiempo y estarán presentes en el Clásico Paceño.

Ser jugador número 12 es igual de importante que los 11 que saltan a la cancha. Este sábado todos al Siles con la gloriosa Oro y Negro.#VamosTigre#TodosSomosTigres#SuperClasico

— Club The Strongest (@ClubStrongest) August 29, 2019

“Los clásicos se quieren ganar siempre, pero no nos olvidemos que el último campeón es Bolívar. No pensamos en sacarnos una espina. Mañana pensamos en que queremos hacer un gran partido y demostrar que Bolívar tratará de jugar un buen encuentro y tratar de equivocarnos lo menos posible”, dijo el "Conejo" Juan Carlos Arce, jugador del Bolivar de La Paz en la antesala del duelo contra The Strongest.

The Strongest

"Cada día vamos asimilando mas las ideas del profe. A veces los clásicos se ponen calientes, cada pelota es a muerte, y eso te lleva a salirte del libreto un poco", dijo Marvin Bejarano, jugador de The Strongest sobre el clásico contra Bolivar.

El Clásico Paceño entre Bolivar y The Strongest donará la taquilla a la Amazonía

Toda la recaudación del partido entre Bolivar y The Strongest que se disputará en el Estadio Hernando Siles será destinada para los ciudadanos de la Amazonía y la Chiquitania, zonas afectadas por los incendios forestales. Ambos clubes acordaron realizar este gesto y así lo hicieron oficial en sus redes sociales. La iniciativa estuvo a cargo de Marcelo Claure, presidente del Baisa SRL.

"El sábado, Bolivaristas y Stronguistas somos una familia boliviana, con el único objetivo de recaudar la mayor cantidad de fondos para ayudar a la reconstrucción de nuestra hermosa Amazonía y Chiquitanía. En la cancha ganará el mejor. En las tribunas ganará Bolivia", escribió en Twitter.

Todos los paceños tenemos que ir al Siles este sábado para disfrutar el clásico #283 y apoyar una buena causa. Donaremos la recaudación de este partido para ayudar a reconstituir nuestra Amazonia! #Bolivia🇧🇴 #ClásicoxLaAmazonia #SOSChiquitania

Partidos de hoy Clausura 2019 EN VIVO Fecha 10 Bolivar vs The Strongest vía Bolivar TV y Tigo Sports

Bolivar vs. The Strongest: 2.30 p.m.

Wilstermann vs. Nacional Potosí: 4.30 p.m.

Oriente Petrolero vs. Sport Boys: 7.00 p.m.

Alineaciones y formaciones confirmadas EN VIVO Bolivar vs The Strongest

Bolivar: Leonel Moreira; Diego Bejarano, Adrián Jusino, Mauricio Prieto (Teodoro Paredes), Jorge Flores, en la defensa; Erwin Saavedra, Cartagena, Machado; Juan Carlos Arce, Jorge Pereyra y Juan Miguel Callejón.

Entrenador: César Vigevani.

The Strongest: Daniel Vaca, Saúl Torres, Maximiliano Ortiz, Gabriel Valverde, Marvin Bejarano; Walter Veizaga (Jhasmany Campos), Diego Wayar, Ramiro Vaca, Raúl Castro; Harold Reina y Jair Reinoso.

Entrenador: Mauricio Soria.