Perú vs Ecuador [EN VIVO] Fecha, hora, canal y alineaciones del Amistoso FIFA en Estados Unidos

Perú vs Ecuador ONLINE Latina y Movistar EN VIVO | La Blanquirroja y la Tricolor chocarán este jueves 5 de septiembre (8.00 p.m. - hora peruana y de Quito) en amistoso internacional por la fecha FIFA en el Estadio Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos. El "Depredador" Paolo Guerrero no estará disponible para este partido. Sigue el MINUTO a MINUTO vía INTERNET por Libero.pe.

Tras la excelente campaña en la Copa América 2019, donde Perú terminó en el segundo lugar, los dirigidos por Ricardo Gareca disputarán su primer amistoso con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Para este juego, el "Tigre" no podrá contar con el goleador Paolo Guerrero para enfrentar a Ecuador ya que recibió un permiso especial para quedarse en el Inter de Porto Alegre.

Ante la ausencia de Guerrero, Gareca probará a otros talentos en la ofensiva como Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna y Kevin Quevedo.

A los mencionados se les suma el nombre de Gabriel Costa, extremo uruguayo que tiene la nacionalidad peruana, los retornos Carlos Ascues y Pedro Aquino y la expectativa por Marcos López son las otras novedades que nos trae Ricardo Gareca para este amistoso entre Perú y Ecuador.

El partido entre Perú y Ecuador será transmitido a través de los canales de Latina y Movistar Deportes para el público nacional; mientras que para el país vecino lo hará El Canal del Fútbol.

Cinco días después, Perú enfrentará a Brasil en el LA Memorial Coliseum de Los Ángeles.

A qué hora juegan Perú vs Ecuador el Amistoso FIFA en Nueva Jersey por Latina

Perú: 8.00 p.m.

México (Centro): 7.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 6.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (viernes 9 de septiembre)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Chile: 9.00 p.m.

Brasil: 11.00 a.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

Venezuela: 9.00 p.m.

Canadá: 8.00 p.m.

Costa Rica: 7.00 p.m.

Guatemala: 7.00 p.m.

Honduras: 7.00 p.m.

El Salvador: 7.00 p.m.

Puerto Rico: 9.00 p.m.

República Dominicana: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (viernes 9 de septiembre)

Francia: 2.00 a.m. (viernes 9 de septiembre)

Alemania: 2.00 a.m. (viernes 9 de septiembre)

Portugal: 2.00 a.m. (viernes 9 de septiembre)

Holanda: 2.00 a.m. (viernes 9 de septiembre)

Inglaterra: 1.00 a.m. (viernes 9 de septiembre)

Qué canal transmite EN VIVO Perú vs Ecuador por Latina y Movistar Deportes

Perú: Latina y Movistar Deportes.

Ecuador: Canal del Fútbol.

Cómo ver Latina y Movistar EN VIVO Perú vs Ecuador por Fecha FIFA | Canales TV

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV por Latina: Canal 2.

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable por Latina: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canal 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 19 (SD) y Canal 719 (HD)

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

TV Perú: Canal 7.

Apuestas y Pronósticos EN VIVO Perú vs Ecuador: casas de apuestas

Casa de apuestas: Inkabet

Perú: 1.70

Empate: 3.80

Ecuador: 4.80

Casa de apuestas: Betsson

Perú: 2.05

Empate: 3.30

Ecuador: 3.65

Casa de apuestas: Te Apuesto

Perú: 1.65

Empate: 3.75

Ecuador: 4.75