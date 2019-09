Carlos Zambrano jugará la Europa League con el Dinamo Kiev

Carlos Zambrano, parecía que iba seguir su carrera en Turquía. Sin embargo, tras el cierre del libro de pases, Dinamo Kiev inscribió al seleccionado peruano para que dispute la Europa League y la Premier League de Ucrania.

Como se recuerda, Carlos Zambrano tenía ofertas de la Bundesliga, Francia y Turquía. Empero, las ofertas no prosperaron y ante la salida del serbio, Alexander Pantic, Dinamo Kiev inscribió al finalista de la Copa América del 2019.

