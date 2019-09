FIFA publicó el logo oficial de Qatar 2022 en un magno evento [FOTO]

En un evento sin precedentes, donde las principales ciudades del mundo serán protagonistas del mismo, este martes 03 de septiembre FIFA lanzará el logo oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022.

El sitio principal donde dicho evento se llevará a cabo será en la ciudad de Doha, lugar donde se verá por primera vez el emblema oficial de la Copa del Mundo para luego, de forma simultánea, transmitirla a las principales ciudades de nuestro planeta.

FIFA pretende que los sitios más emblemáticos de las ciudades más conocidas transmitan en vivo el lanzamiento del logo oficial de Qatar 2022. Entre las principales metrópolis que serán parte de este evento se encuentran: Londres, New York, Buenos Aires, Sao Paulo, Milán, Santiago de Chile, Seúl, Madrid, Moscú, entre otros.

Lamentablemente, FIFA no eligió a la ciudad de Lima como una de las participantes de este evento, donde sí lo hizo con nuestros vecinos de Chile, Argentina y Brasil. Un evento sin precedentes que dejará en claro la primera piedra de esta Copa del Mundo que promete ser la más importante de la historia.

El horario del evento iniciará a las 20 horas con 22 minutos de la ciudad de Doha, por lo que en nuestro país comenzará a las 12:22 de la tarde. Libero.pe te llevará el detalle de este lanzamiento de FIFA, así como el logo final de Qatar 2022.

The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



