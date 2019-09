Alexis Sánchez apuntó a Solskjaer como razón de su fracaso en el United

Alexis Sánchez llegó al Manchester United con el cartel de "estrella", sin embargo, el destino no favoreció al chileno desde su fichaje por los "Diablos Rojos", despertando una ola de críticas por su desempeño que lo relegaron al banquillo en gran parte de la última temporada.

No obstante, el fútbol da revanchas y Sánchez tendrá la suya en la Serie A tras ser prestado al Inter de Milán por una temporada. El atacante "mapocho" vive una nueva era pero tampoco olvida las complicaciones que pasó en el United.

El ex Barcelona consideró que las "pocas oportunidades" que recibió por parte de Ole Gunnar Solskjaer mermaron su rendimiento en el campo. "Si me hubieran dejado jugar, hubiera dado lo mejor de mí. A veces disputaba 60 minutos y luego no jugaba el siguiente partido, y no sabía por qué", declaró Sánchez para la "BBC".

A pesar de no haberse afianzado como titular, Alexis recalcó que tuvo grandes momentos defendiendo los colores del máximo ganador de la Premier League en la historia. "Cuando jugaba con el United era feliz, pero le decía a mis amigos que quería jugar".

Además, destacó que su experiencia en el Manchester fue inolvidable, pero los objetivos del club interfirieron con su evolución. "Fue fantástico, era feliz allí. Pero el United estaba creciendo en ese momento, estaba comprando jugadores para ganar algo".

Alexis Sánchez dejó a los "Diablos Rojos" después de dos temporadas para conseguir la continuidad que espera con el Internazionale. Actualmente, los "neroazzurris" suman dos victorias en el inicio de la liga italiana, compartiendo la cima con Juventus y Torino.