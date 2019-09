Germán Denis hizo su debut en el Reggina de Italia y fue ovacionado por todos los hinchas [VIDEO]

Germán Denis, ex futbolista de Universitario de Deportes, hizo su debut en el Reggina, cuadro italiano por el que partió del Perú para empezar otro rumbo en su carrera como deportista. El argentino que vistió los colores del cuadro ‘crema’, fue recibido por los hinchas de su ahora nuevo equipo, por todo lo alto.

El popular ‘Tanque’ -como se recuerda-, dejó Universitario de Deportes hace ya algunas semanas atrás para emprender un nuevo rumbo en el Reggina de Italia que le ofreció un mejor contrato, además, y una de las características del mismo para aceptar la contratación, fue la larga duración del convenio entre el club y el deportista, pues se quedará en dicho club hasta el culmino de su carrera futbolística.

Germán Denis realizó su debut en el Reggina a los 56 minutos del encuentro, esto mientras su equipo iba ganando 2-0 con goles de Simone Corazza a los 22 y Desiderio Garufo a los 39. Tras el ingreso del ex Universitario de Deportes, la ventaja se amplió para su equipo tras el tanto de Nicoló Bianchi a los 65.

Si bien es cierto, Germán Denis no tuvo la oportunidad de anotar para su reciente club, participó de varias jugadas importantes que pudieron ser ocasiones interesantes para el elenco. El partido se jugó por la jornada 3 del Grupo C de la Serie C. Cabe mencionar además, que el actual cuadro del ‘Tanque’ se ubica en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 7 unidades.

Pero no todo ha sido felicidad. Hace algunos días el exjugador de Universitario de Deportes arremetió en contra de la administración ‘crema’, esto luego de que su carta pase demorara en llegar a Italia en un tiempo considerable, además, contó algunas irregularidades respecto a la situación.

Sin embargo, estas y otras situaciones que ha tenido que enfrentar Germán Denis con su ahora ex equipo, no han sido factores influyentes en el cariño que los hinchas de la ‘U’ hacia el deportista, quienes tras su salida le desearon lo mejor.

Germán Denis dejó Universitario de Deportes

Germán Denis hizo oficial su salida de Universitario de Deportes tras 12 meses de desempeño en el cuadro ‘crema’. El futbolista emprendió su destino en el Reggina de Italia. La ‘U’ informó su salida así: "Agradecemos a Germán por su entrega, respeto y compromiso con nuestra institución en todo el año que defendió de gran manera nuestra sagrada camiseta crema".