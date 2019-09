José Mourinho y su relación con Alexis Sánchez en Manchester United: "sentí que no era una hombre feliz"

Es de conocimiento público que José Mourinho no llevaba una buena relación con Alexis Sánchez en el Manchester United.

Es más, en Inglaterra acusaban al portugués de "congelar" al chileno en su última parte en los "Diablos Rojos".

“Sentí que no era una hombre feliz. Y creo que en el trabajo en que estés, cuando no estás feliz es difícil rendir a cualquier nivel”, declaró José Mourinho en "The Telegraph".

Acto seguido, el exDT del Manchester United se hizo una autocrítica por no llevar a bien la relación con "mapocho" Aléxis Sánchez.

“Quizás fui yo el que no fui capaz de introducirme y sacar lo mejor de él. Como entrenador a veces tienes la capacidad de sacar lo mejor de los jugadores y otras veces no tienes éxito en ese acercamiento”, agregó el portugués

Finalmente, José Mourinho le deseó éxito a Alexis Sánchez en el Inter de Milán. “Siempre sentí que Alexis era un hombre triste. Entonces probablemente en Italia pueda recuperarse. Espero que pueda. Siempre voy a desearle lo mejor a cualquier jugador”, finalizó.