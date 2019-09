¿Claudio Bravo o Gary Medel? Futbolista importante de la selección chilena da su punto de vista

Charles Aránguiz habló fuerte desde Alemania y se refirió a la capitanía de la selección chilena en las próximas fechas FIFA: ¿Gary Medel o Claudio Bravo?

“Se habla de timidez, de miedo… Me da risa que se digan esas cosas. ¿Miedo? Vivo hace 30 años en mi población con mi vieja. ¿Miedo a qué? ¿A ponerme una cinta en el brazo? Si lo hice, fue por respeto a Claudio”, manifestó el volante chileno al "Canal del Fútbol".

Acto seguido, dijo "si él (Bravo)no hubiese estado, habría sido un orgullo llevar el brazalete. Si lo tiene Medel, serán decisiones que se verá después”.

El "Príncipe" reveló el motivo de su negativa a llevar la capitanía. “A mí me criaron de otra forma. Claudio estaba ahí y no quise aceptar la capitanía por respeto a él”, agregó.

Eso sí, Charles Aránguiz consideró que con el tiempo el problema en la "Roja" tendrá solución. “Seguro con más tiempo se solucionan las cosas. Han pasado dos años y se ha hablado mucha mierda”, acotó

Respecto a su futuro, Aránguiz no descartó volver al fútbol de su país. “Me queda un año y no sé qué va a pasar. Tengo que tomar una decisión. No me mueven los ceros. Iré donde me sienta valorado. Podría jugar hasta en la U. Me siento cómodo acá (Bayer Leverkusen), así que feliz me quedaría acá. Pero no resolveré nada antes de diciembre”, dijo en "radio Cooperativa".