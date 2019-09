PSG aplastó 3-0 al Real Madrid con doblete de Di María en la Champions League [VIDEO]

FOX Sports EN VIVO Real Madrid vs. PSG ONLINE Champions League vía ESPN y Movistar Liga de Campeones EN VIVO | Con el debut de Keylor Navas en el arco de los parisinos y el posible debut de Mauro Icardi, por el grupo A este miércoles 18 de septiembre (2.00 p.m. hora peruana; 4.00 p.m. hora Buenos Aires; 8.00 p.m. hora de Madrid / canal FOX Sports) en el Parque de los Príncipes, de PSG (Francia), por la fecha 1 del grupo A de la Champions. Sigue el MINUTO a MINUTO por INTERNET en Libero.pe.

Real Madrid vs PSG [MINUTO A MINUTO]

SEGUNDO TIEMPO

¡Fin del partido!

GOOOOL

90' ¡Golazo de Thomas Meunier! El lateral belga recupera una pelota, se la pasa a Di María, que se la devuelve y luego deja solo a Bernart, pero este también se la devuelve ante la salida de Coutois y anota 3-0.

82' El árbitro se aleja y le saca cartulina amarilla a Di María y a Vinícius Jr.

80' Bernat saca la pelota y queda tendido tras una barrida de Vinícius, pero se forma una trifulca entre los jugadores de ambos clubes.

79' Cambio en el Real Madrid: Entra Vinícius Jr. en lugar de Gareth Bale.

78' ¡UFFFF! Lucas Vázquez manda un centro que Benzema logra cabecear, pero el esférico sale apenas desviado.

75' El árbitro alza la mano casi de inmediato y cobra posición adelantada de Lucas Vázquez porque interviene en la jugada sin querer.

74' ¡GOL DEL MADRID! Jovic le pega mal a la pelota y Benzema coge el rebote y marca con un zapatazo.

72' Ander Herrera se la toca a Choupo-Mouting, que se equivoca en el centro y la manda muy pasado.

71' Cambio en PSG: Se va Marquinhos lesionado y entra Ander Herrera.

70' Cambios en Real Madrid: Ingresan Lucas Vázquez y Luca Jovic en lugar de Eden Hazard y James Rodríguez.

65' Hazard desborda por la izquierda, se mete al área pero pierde ante la marca de Marquinhos.

61' Di María entra al área y se la pasa a Sarabia, que remata y el esférico sale rozando el palo.

60' Cambio en PSG: Se retira Mauro Icardo y lo reemplaza Maxim Choupo-Mouting.

59' ¡PERDONA EL FIDEO! Di María recobe un pase dentro del área y pica la pelota ante la salida de Courtois, pero la pelota la manda afuera.

PRIMER TIEMPO

45'+2' Bale tira a portería, pero la manda desviada.

44' El Madrid sigue presionando y atacando en búsqueda del descuento.

41' Sarabia saca un disparo fuera del área que Carvajal lo desvía.

39' Icardi remata en el área al arco del Madrid, pero Courtois coge la pelota sin problemas.

36' El arbitro se comunica con el VAR y decide anular el tanto porque el galés se apoya con el brazo antes de rematar al arco.

34' ¡GOL DEL MADRID! Gareth Bale cuelga a Keylor Navas y descuenta.

GOOOOL

32' ¡Golazo de Ángel Di María! El atacante argentino mete un zurdazo fuera del área que descoloca a Courtois y anota el 2-0.

31' ¡UFFFF! Gareth Bale cobra el tiro libre y su disparo sale acariciando el travesaño.

22' Centro desde la derecha para Benzema (Real Madrid). Conecta desviado.

20' PSG enfría el partido en la mitad del campo.

19' Bien el PSG, cortando la salida del rival en la mitad del campo.

18' Salida desde meta para el Real Madrid.

17' Se arma el contragolpe del PSG. Erra Icardi cuando abrió el pase para Gueyé.

16' ¡UFFF! Remate de Hazard (Real Madrid) desde el borde del área. El balón pasa cerca del poste.

14' Falta de Bernard (PSG) contra Carvajal. Tiro libre en salida.

13' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL PSG! Ángel di María con remate de zurda.

12' El centro en busca de Casemiro no tiene la dirección correcta. Benzema pelea, pero no logra controlar el balón.

11' Tiro libre peligroso para el Real Madrid. James lo ejecutará.

10' Intenta el Real Madrid, por bajo.

09' Falta contra Mendy (Real Madrid). Tiro libre en salida.

08' Bale sale en proyección, buscando a Hazard, pero Navas contiene.

07' Acciones en la mitad del campo, sin profundidad de ningún equipo.

05' Salida del Real Madrid a balón dominado, desde la defensa.

04' Real Madrid espera en su campo, algún contragolpe.

03' El PSG tiene el dominio del balón.

02' Saravia (PSG) intenta un centro, que parece tocar en la mano de un defensa del Real Madrid. El partido sigue.

01' El partido a iniciado, Mauro Icardio movió el balón para el PSG.

- El encuentro alista a iniciarse. Se realizan los entrenamientos.

Real Madrid vs PSG EN VIVO | ALINEACIONES CONFIRMADAS

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James; Bale, Benzema, Hazard

PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Gueye, Di María, Icardi, Sarabia

PREVIA | REAL MADRID VS PSG

Un partido digna de una final es la que enfrentarán este miércoles el PSG y el Real Madrid por la primera fecha de la Champions League, en el que ambos potencias llegan con grandes ausencias, como es el caso de los parisinos que no podrán contar con Kylian Mbappé ni Edinson Cavani.

El PSG llega de una agónica victoria ante el Estranburgo por la jornada seis de la Ligue 1, partido que tuvo como gran protagonista a Neymar, que no jugaba con su equipo desde hace más de cuatro meses. El brasileño fue el jugador más desiquilibrante del partido y terminó anotando un gol de ensueño en el último juego del partido, silenciando así a su propia hinchada que lo pifió los 90 minutos.

Luego del show mediático que se armó con la posible salida de Neymar del club parisino y las constantes indirectas del brasileño en el que daba entender al Barcelona, sus ganas de volver, los Ultras del PSG, barra oficial del club, decidieron enviar un comunicado horas antes de su regreso a las canchas, indicando que no van a permitir una falta de respeto más hacia ellos ni a la entidad parisina.

Con las cartas sobre la mesa Ney salió al campo en el que vivió desde el calentamiento el rechazo de su afición evidentemente resentida que llenaron las gradas con carteles en los que insultaban al jugador, sin duda una situación muy triste para el quien en su momento fue recibido como una estrella.

El mismo escenario, pero con una panorama diferente fue el que dio la bienvenida a los nuevos refuerzos del club, Keylor Navas y Mauro Icardi, que fueron ovacionados ambos en determinadas ocasiones. El portero 'tico' estuvo desde el arranque y fue vital para en que equipo francés mantuviera su marcador en cero, mientras que el ex Inter Milan ingresó al minuto 62 en medio de aplausos parte de la afición.

Sin embargo en el PSG aún respaldan al jugador, así lo hizo saber el Director Deportivo, Leonardo Nascimento en sus declaraciones donde destaca el compromiso actual del jugador con el club.

“Desde que pasó todo actuó muy bien con Brasil. Volvió a entrenar y se portó bien. Contra el Estrasburgo hizo un muy buen partido y fue un gran profesional, acabando con un golazo espectacular. Parecía Hollwood. No es un mal chico" expresó el directivo.

Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, los pilares del equipo no estarán presentes en dicho encuentro, debido a que dos se encuentran lesionados y que el jugador brasileño, esta amonestado por la UEFA, luego del partido frente al Manchester United en la Champions pasada.

Por otro lado el Real Madrid llega con otro gran número de bajas, entre ellas la de Marcelo, Isco, Modric y Valverde, que no estarán presentes en este partido así lo hizo saber su entrenador, Zinedine Zidane, que también habló sobre Eden Hazard y su posible debút con la camiseta blanca en la Liga de Campeones.

"Sabe donde está, es un club ambicioso el nuestro, sabemos que tenemos que ser buenos siempre y el tiene carácter para estar a la altura, hay que dejarle tiempo para instalarse" para agregar "Está listo y preparado para jugar los 90 minutos, mañana veremos si juega" finalizó el técnico galo.

🎥⚽️ ¡Disfruta con nuestro behind-the-scenes antes del primer partido de Champions de la temporada en París! #RMUCL pic.twitter.com/arxenZOQtc — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 17, 2019

Real Madrid vs. PSG | Posibles alineaciones

PSG: Navas; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Gueye, Verratti; Di María, Icardi y Sarabia.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Casemiro, Kroos, James Rodríguez; Bale, Benzema y Hazard

