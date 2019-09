Balón de Oro: Se filtran nombres del once Ideal de la FIFA

Una edición más de los premios The Best se celebrarán el próximo lunes 23 de setiembre y ya se conoce la lista de los jugadores que conformarán el once ideal de la temporada. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgin Van Dijk, competirán por el Balón de Oro.

En esta gala se premian a los jugadores que hayan tenido un desenvolvimiento superlativo que, al resto, tomando en cuenta sus actuaciones tanto en sus clubes, como en sus selecciones.

Según la lista que se ha filtrado a algunos medios españoles, Luka Modric (volante) y Sergio Ramos (Defensa), ambos jugadores del Real Madrid, serían parte de la oncena ideal de este año, a pesar de no haber logrado títulos ni haber llegado a instancias finales con su club.

Luka Modric fue el último jugador en obtener el Balón de Oro, sus importantes actuaciones con la Selección de Croacia con la que se consagró subcampeona del Mundial Rusia 2018 y en el Real Madrid, le valieron al jugador el tan prestigioso galardón.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi una lucha interminable

Ambos jugadores catalogados como los mejores del mundo, tienen en su haber cinco balones de oro cada uno, por lo que esta jornada serviría para romper la paridad entre ambos.

El argentino y el portugués no han obtenido mayores logros este año con sus clubes, quedando en cuartos de final de la Champions League. Messi tampoco tuvo un bue año con su selección quedado en tercer lugar de la Copa América.

Van Dijk podría dar el golpe

El central de Liverpool tuvo una gran temporada con su club, en la cual alcanzó el trofeo de la Liga de Campeones, además fue elegido como el mejor jugador de la temporada por la UEFA, superando a Messi y Cristiano.

Estos son los 55 jugadores nominados para el premio The Best

Porteros

Alisson Becker (Brasil, Liverpool FC)

David De Gea (España, Manchester United)

Ederson Moraes (Brasil, Manchester City)

Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)

Marc-Andre ter Stegen (Alemania, FC Barcelona)

Defensas

Jordi Alba (España, FC Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Inglaterra, Liverpool FC)

Daniel Alves (Brasil, Paris Saint-Germain/Sao Paulo)

Joao Cancelo (Portugal, Juventus/Manchester City)

Daniel Carvajal (España, Real Madrid)

Giorgio Chiellini (Italia, Juventus)

Virgil van Dijk (Holanda, Liverpool FC)

Diego Godín (Uruguay, Atlético/Inter)

Joshua Kimmich (Alemaia, Bayern Munich)

Kalidou Koulibaly (Senegal, SSC Napoli)

Aymeric Laporte (Francia, Manchester City)

Matthijs de Ligt (Holanda, Ajax/ Juventus)

Gerard Piqué (España, FC Barcelona)

Sergio Ramos (España, Real Madrid)

Andrew Robertson (Escocia, Liverpool FC)

Alex Sandro (Brasil, Juventus)

Thiago Silva (Brasil, Paris Saint-Germain)

Raphael Varane (Francia, Real Madrid)

Marcelo Vieira (Brasil, Real Madrid)

Kyle Walker (Inglaterra, Manchester City)

CentrocampistasSergio Busquets (España, FC Barcelona)

Casemiro (Brasil, Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City)

Christian Eriksen (Dinamarca, Tottenham Hotspur)

Frenkie de Jong (Holanda, Ajax/FC Barcelona)

Eden Hazard (Bélgica, Chelsea/Real Madrid)

N'Golo Kante (Francia, Chelsea)

Toni Kroos (Alemania, Real Madrid)

Arthur Melo (Brasil, FC Barcelona)

Luka Modric (Croacia, Real Madrid)

Paul Pogba (Francia, Manchester United)

Ivan Rakitic (Croacia, FC Barcelona)

Bernardo Silva (Portugal, Manchester City)

Dusan Tadic (Serbia, Ajax)

Arturo Vidal (Chile, FC Barcelona)

Delanteros

Sergio Aguero (Argentina, Manchester City)

Karim Benzema (Francia, Real Madrid)

Roberto Firmino (Brasil, Liverpool FC)

Antoine Griezmann (Francia, Atlético/FC Barcelona)

Harry Kane (Inglaterra, Tottenham Hotspur)

Robert Lewandowski (Polonia, Bayern Munich)

Sadio Mane (Senegal, Liverpool FC)

Kylian Mbappe (Francia, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona)

Neymar Junior (Brasil, Paris Saint-Germain)

Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

Mohammed Salah (Egipto, Liverpool FC)