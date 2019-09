Vinicius, no convocado por Brasil ni por la Sub-23: ¿Cuál es la razón?

Descartado en una, marginado en otra. Vinicius Jr, la joven figura del Real Madrid, se quedará en la capital española en la próxima fecha FIFA de octubre debido a las decisiones de los seleccionadores de Brasil.

Mientras Tite decidió no convocar a Vinicius a la selección absoluta de Brasil al privilegiar la vuelta de Everton y debido a su bajo momento en el Real Madrid, el técnico de la Sub-23 del 'Scratch' se tentó, pero finalmente no quiso ilusionarse con un jugador al que posiblemente no tendrá para el Preolímpico 2020.

"Hay jugadores que consideramos que están en otro momento. Tenemos consciencia de la dificultad que sería contar con él en enero en el Preolímpico", afirmó André Jardine.

Y tiene mucha razón. El Preolímpico 2020 no es un torneo FIFA, por lo que, los clubes internacionales no están obligados a ceder a sus jugadores. Ahora bien, en el caso del Real Madrid, es más factible que Rodrygo reciba el permiso del club para jugar la competencia en Colombia que Vinicius.

Además, Vinicius es un jugador que goza la confianza de Zinedine Zidane y si bien no es titular indiscutible en el Real Madrid, es uno de los cambios habituales y uno de los futbolistas capaces de revolucionar un partido. Rodrygo, por ahora, sigue jugando en el Real Madrid Castilla.

La selección Sub-23 de Brasil enfrentará el próximo 10 de octubre a Venezuela en Recife y el 14 a Japón en la misma ciudad brasileña.

El Preolímpico 2020, que se disputará entre el 15 de enero y el 2 de febrero en Colombia, se jugará en un formato de dos grupos de cinco selecciones, un cuadrangular con los dos mejores equipos de cada grupo y con dos ganadores de los boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Lista de convocados de la Sub-23 de Brasil

Porteros: Cleiton (Atlético Mineiro), Daniel Fuzato (Roma/ITA) e Ivan (Ponte Preta)

Laterales: Emerson (Real Betis/ESP), Guga (Atlético Mineiro), Caio Henrique (Fluminense) y Felipe Jonatan (Santos).

Zagueros: Bruno Fuchs (Internacional), Ibañez (Atalanta/ITA), Luis Felipe (Lazio/ITA) y Lyanco (Torino/ITA).

Centrocampistas: Allan (Fluminense), Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense), Douglas Luiz (Aston Villa/ING), Mauro Júnior (Herácles Almelo-HOL), Pedrinho (Corinthians) y Wendel (Sporting/POR).

Delanteros: Anthony (Sao Paulo), Malcom (Zenit/RUS), Matheus Cunha (RB Leipzig/ALE), Paulinho (Bayer Leverkusen/ALE), Pedro (Fiorentina/ITA) y Rodrygo (Real Madrid/ESP).