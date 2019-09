¿Raúl Ruidíaz en la mira de un equipo de la Ligue 1? Esto dijo el delantero [VIDEO]

Raúl Ruidíaz es uno de los delanteros nacionales que mejor viene haciendo las cosas en el extranjero. El exdelantero de Universitario atraviesa un gran momento con el Seattle Sounders y confía en salir campeón en Estados Unidos.

¿Raúl Ruidíaz en la mira de un equipo de la Ligue 1? Esto dijo el delantero

Ahora último, Raúl Ruidíaz le brindó una entrevista al medio Pulso Sports Network en donde contó detalles de sus inicios en Universitario y su exitoso paso por el Morelia de México en donde hasta retiraron por un tiempo el dorsal número ‘9’.

“Llegar a México fue uno de los mejores momentos de mi carrera, a pesar de que llegué sin tanto cartel porque venía del torneo peruano. Sin menospreciar, somos una liga no tan vista en el mundo. La gente no confiaba en mí y la verdad eso no me importaba, solo me preocupa lo que dice mi familia. La gente mexicana es muy similar a la peruana, porque te abren las puertas con mucha humildad”, declaró Ruidíaz.

Minutos después, el goleador del Seattle Sounders fue consultado sobre la posibilidad de dar el salto a Europa, específicamente a la Ligue 1.

Raúl Ruidíaz habló sobre su futuro

“Yo la verdad no ando pensando en otro equipo ni nada, yo he venido a Seattle para darles la mayor alegría y eso es para darles otra estrella. Yo tengo contrato con Seattle dos años más y uno cuando viene a un club, siempre más allá de lo personal piensa en sumar a la institución”, explicó la ‘Pulga’.

Luego, el también atacante de la Selección Peruana agregó lo siguiente: “No ando pensando en otro equipo ni nada. Mi familia está muy feliz acá, muy contenta. Quiero seguir dándome al máximo y darle alegrías al Seattle”.

Finalmente, Raúl Ruidíaz también habló acerca de su hermano Yamir, quien se encuentra en Universitario a la espera de una oportunidad de ascender al primer equipo, y comentó que están en constante comunicación y siempre le da consejos para que llegue lejos.