Flamengo vs Cruzeiro EN VIVO por la fecha 20 del Brasileirao

Flamengo vs Cruzeiro EN VIVO ONLINE| Este sábado se juega la fecha 20 del Brasileirao. Este duelo está pactado para las 3:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Mineirao y será transmitido EN DIRECTO vía Premiere FC Brasil para toda Latinoamérica. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.pe.

El 'Mengao' es líder del Brasileirao con 42 puntos, desatando la ilusión a sus hinchas, quienes quieren ver a su equipo en lo más alto del campeonato. Flamengo es uno de los equipos más sólidos de Brasil, así lo reflejan los números.

Gabriel Barbosa 'Gabigol, es el máximo goleador de Flamengo con 16 tantos. El estratega del 'Mengao' buscará que su equipo pueda seguir con la senda del triunfo para seguir dando pasos agigantados en su pelea por el campeonato brasileño.

El cuadro de Río de Janeiro viene de ganar a Santos de Christian Cueva por la mínima diferencia. Este duelo fue clave para seguir en lo más alto en la tabla de posiciones. Flamengo cuenta en sus filas con figuras como Filipe Luis, Rafinha y Matheus Thuler.

Por su parte, Cruzeiro se encuentra peleando el descenso y ante su gente sabe que no puede tropezar. El cuadro Celeste ocupa la posición 17 con 18 puntos, sin lugar a duda, están a tiempo para salir de esta incómoda posición.

El equipo dirigido por Rogério Ceni intentarán dar el golpe en Belo Horizonte y quedarse con la victoria. Para este duelo, el estratega de Cruzeiro pidió a sus jugadores máxima concentración en la defensa y aprovechar la velocidad de sus atacante para hacer daño a la defensa de Flamengo.

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam pela rodada de abertura do returno do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 17h, no Mineirão, com promessa de casa cheia. Enquanto isso, nossos atletas seguem se preparando para o confronto.



Veja como foi o treino de hoje! 👇



📸 Vinnicius Silva pic.twitter.com/NQznVsEFeY