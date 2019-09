EN VIVO The Best 2019: Guardiola, Klopp y Pochettino pelean por ser el mejor entrenador

The Best EN VIVO EN DIRECTO ONLINE | Este lunes 23 de setiembre se llevará a cabo la ceremonia de premiación The Best 2019. Este evento se desarrollará a la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Teatro alla Scala, Milán y será transmitido EN DIRECTO vía DirecTV Sports (canal 621 SD) y 1620 HD).Además, podrás seguir todo este importante acontecimiento por Libero.pe.

Tras una exigente selección, la FIFA determinó a los finalistas de las diversas categorías. Figuras como Cristiano Ronaldo, Virgil Van Dijk y Lionel Messi pelean por ser catalogados como el mejor jugador del 2019. Ellos tuvieron una excelente temporada con sus respectivos equipos.

Pero el éxito de un equipo es gracias a la estrategia del entrenador. La FIFA quiere reconocer al mejor entrenador de la temporada. En esta categoría estuvo dominado Ricardo Gareca, pero tras una votación abierta, el 'Tigre' no pudo quedar entre los finalistas.

Pep Guardiola, Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino compiten por la categoría 'Mejor entrenador del año'. Ellos tuvieron logros importantes con sus respectivos equipos, llevando a conquistar trofeos y ganándose el respeto de todo el mundo.

El Manchester City de Pep Guardiola es una máquina en Inglaterra. Los 'Ciudadanos' ganaron la Premier League con un fútbol dinámico, donde la tenencia de balón se convirtió como su principal filosofía. Sus jugadores entendieron a la perfección su idea.

El entrenador argentino Mauricio Pochettino logró acceder a la final de Champions League con el Tottenham. Los 'Spurs' sorprendieron con su juego y fueron de menos a manos en la Liga de Campeones. Pese a no lograr el campeonato, el estratega se ganó el respeto y cariño del mundo del fútbol.

El gran favorito para ganare este premio es Jürgen Klopp. El entrenador alemán ganó la Champions con el Liverpool. Los 'Reds' se convirtieron en los reyes de Europa con su juego y consiguieron remontar una serie al Barcelona.

Perú 1:00 p.m.

Ecuador 1:00 p.m.

Colombia 1:00 p.m.

México 1:00 p.m.

Bolivia 2:00 p.m.

Paraguay 2:00 p.m.

Venezuela 2:00 p.m.

Argentina 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Uruguay 3:00 p.m.

Brasil 3:00 p.m.

España 10:00 p.m.

Italia 10:00 p.m.

Para VER GRATIS EN VIVO los premios The Bests 2019 solo debes sintonizar DirecTV Sports que se encuentra en el canal 621 SD, pero también lo encontrarás en el 1620 en HD. Pero, además, Libero.pe. te traerá ONLINE el minuto a minuto con toda la ceremonia desde Milán.

Premios en The Best 2019 FIFA

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus)

Lionel Messi (Argentina/Barcelona)

Virgil van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Lucy Bronze (Inglaterra/Olympique de Lyon)

Alex Morgan (EE. UU./Orlando Pride)

Megan Rapinoe (EE. UU./Reign FC)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Pep Guardiola (España/Manchester City)

Jürgen Klopp (Alemania/Liverpool)

Mauricio Pochettino (Argentina/Tottenham)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Jill Ellis (EE. UU./selección estadounidense)

Phil Neville (Inglaterra/selección inglesa)

Sarina Wiegman (Países Bajos/selección holandesa)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA

Alisson Becker (Brasil/Liverpool)

Ederson (Brasil/Manchester City)

Marc-Andre Ter Stegen (Alemania/Barcelona)

Premio The Best a la Guardameta Femenino de la FIFA

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain)

Hedvig Lindahl (Suecia/Chelsea/VfL Wolfsburg)

Sari van Veenendaal (Países Bajos/Arsenal/Atlético de Madrid)

Premio Puskás de la FIFA

Lionel Messi (ARG): Betis vs Barcelona [LaLiga] (17 de marzo de 2019)

Juan Fernando Quintero (COL): River Plate vs Racing [Superliga Argentina] (10 de febrero de 2019)

Dániel Zsóri (HUN): Debrecen FC vs Ferencváros TC [Nemzeti Bajnoskág I] (16 de febrero de 2019)

Premio a la Afición de la FIFA

Silvia Grecco: mamá brasileña que le narra a su hijo ciego los partidos de fútbol.

Hinchas de Holanda: aficionados holandeses en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019.

Justo Sánchez: padre uruguayo que no se pierde ni un partido en memoria de su difunto hijo.

Quién ganó el premio The Best 2018

La FIFA entregó el premio The Best 20118 a Luka Modric quien logró imponerse a Messi y Cristiano Ronaldo. Además, Mohamed Salah se coronó en aquella edición con el Puskas.