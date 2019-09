The Best 2019: Rose Lavelle robó todas las miradas con impactante vestido [VIDEO]

Desde antes de comenzar esta nueva edición de los premios The Best, los fanáticos ya vivían con emoción la previa de esta celebración, no por la presencia de jugadores de talla mundial como Lionel Messi, Luka Modric, Marcelo o Virgil van Dijk, sino por una de las jugadores más hermosas del fútbol femenino, Rose Lavelle.

Todos los presentes en la alfombra de The Best quedaron cautivados con la llegada de la jugadora estadounidense en el Teatro de La Scala en Milán. La centrocampista del Washington Spirit se lució con un vestido negro que dejó sin aliento a más de uno.

Rose había sido nominada por el premio a mejor jugadora del mundo, tras haber sido pieza clave en el Mundial del 2019 ganado por EEUU, donde anotó el gol de la final y recibió el Balón de Bronce Adidas a la tercera mejor jugadora de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el premio fue entregado para su compatriota Megan Rapinoe, capitana de la selección estadounidense. Por otro lado, el reconocimiento al mejor jugador del mundo lo recibió Lionel Messi, siendo este su primer trofeo en este certamen.

The Best también eligió al mejor once femenino de la temporada, conformado por Sari van Veenendaal; Lucy Bronze, Nilla Fischer, Kelley O'Hara, Wendie Renard, Julie Ertz, Amandine Henry, Rose Lavelle, Marta, Alex Morgan y Megan Rapinoe.

Así mismo, el equipo ideal masculino fue integrado por Alisson; Matthijs de Ligt, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Marcelo; Luka Modric, Frenkie De Jong; Kylian Mbappé, Lionel Messi, Eden Hazard y Cristiano Ronaldo.