Cristiano Ronaldo publicó misterioso mensaje mientras Messi ganaba el The Best

Hace un momento, la FIFA hacía oficial a Lionel Messi ganador del The Best, categoría Mejor Jugador. Sin embargo, en medio de la ceremonia se habló de Cristiano Ronaldo quien brilló por su ausencia en los premios celebrado en Milán, ciudad muy cerca donde vive la estrella portuguesa.

Pero, no solo su ausencia llamó la atención, sino que Cristiano publicó un misterioso mensaje en su cuenta oficial de Instagram. “Paciencia y persistencia son dos características que diferencian al profesional del aficionado. Todo lo que hoy es grande, un día comenzó pequeño”, escribió.

Pero eso no fue todo, sino que su comentario prosiguió. “No puedes hacer todo, pero haz todo lo que puedas para transformar tus sueños en realidad. Y procura mantener en mente que después de la noche siembre viene el amanecer”

La prensa mundial ha hecho eco de la publicación de Cristiano Ronaldo. Algunos han ido más allá y han especulado que es una clara indirecta para el argentino quien se llevó el The Best y que, además, por ello no asistió hoy a la gala porque ya sabía que el argentino era el ganador absoluto.

Ausencia de Cristiano en el The Best

"Cristiano tiene unas pequeñas molestias en los aductores y estaré pendiente de sus condiciones. En el último entrenamiento previo al partido tomaré unas decisiones sobre quiénes alinear", dijo el técnico de la Juventus quien confirmó que por dicho motivo, Ronaldo no fue convocado para el duelo ante el Brescia por la Serie A. El portugués quedará pendiente de su evolución para el próximo encuentro ante el SPAL y la segunda fecha de la Champions League donde enfrentarán en turín a Leverkusen.

Votaciones de Messi y Cristiano

Lionel Messi arrasó en la votaciones. La estrella del Barcelona consiguió 46 puntos frente a los 38 de Virgil Van Dijk y los 36 de Cristiano Ronaldo.

Messi votó a:

1. Sadio Mané

2. Cristiano Ronaldo

3. Frenkie De Jong

Ronaldo votó a

1. Matthijs De Ligt

2. Frenkie De Jong

3. Kylian Mbappé