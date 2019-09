Del Bosque sobre Neymar: "No es ejemplo de nada"

El exentrenador de la selección española y del Real Madrid, Vicente del Bosque, fue consultado por Neymar y sus actitudes dentro y fuera del terreno de juego. Su respuesta ha dado mucho que hablar en el mundo del fútbol.

"Me gusta como jugador de fútbol, es un jugador extraordinario, pero hace muchas gilipolleces, no es ejemplo de nada", aseveró Del Bosque en una entrevista brindada para "El Larguero" de la cadena SER española.

Además, agregó: "Quizás estoy equivocado y es un muchacho estupendo, y uno juzga por lo que observa, y uno ve eso. Está claro que como jugador es buenísimo".

Por otro lado, al ser consultado por quién es el mejor del mundo, Vicente del Bosque fue contundente. "Para mí sí, Lionel Messi es el mejor de siempre, pero sin desmerecer a Ronaldo. El año pasado alguno se atrevió a decir que Cristiano Ronaldo estaba amortizado, que no pasaba nada que se fuera. Messi y Cristiano no tienen límites", precisó.

¿Y Kylian Mbappé? "Mbappé tiene cualidades para llegar a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo y Lio Messi, pero todavía le falta afinarse un poco. Le pasa un poco como a Vinicius salvando las distancias", concluyó.

