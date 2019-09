No pinta bien: Ernesto Valverde se mostró preocupado sobre la lesión de Lionel Messi [VIDEO]

Barcelona logró volver a la victoria en LaLiga Santander luego del triunfo por 2-1 ante el Villarreal por la fecha seis del torneo español. El cuadro venció gracias a los goles marcados por Antoine Griezmann y el brasileño Arthur.

Sin embargo, la felicidad no fue redonda luego que Lionel Messi dejara el campo de juego antes de que este finalice por una molestia muscular. De inmediato, los aficionados del Barcelona comenzaron a preocuparse por lo que podría ser otro periodo sin el astro argentino.

Por ello, luego del encuentro, Ernesto Valverde habló sobre este tema en rueda de prensa y señaló que el cambio del crack de Barcelona se debió netamente a precaución y afirmó que esperaran al parte médico oficial del club para conocer la gravedad de su dolencia.

"Cuando le pasa algo a Messi se para todo el mundo. Son unas pequeñas molestias en el abductor y hemos preferido no arriesgar. Vamos a ver mañana. No queríamos tomar un riesgo ahora que sale de la lesión", indicó el estratega del Barcelona.

Por ahora no se conoce de forma oficial la situación actual de Lionel Messi y la gravedad de su lesión. No obstante, el comando técnico comandado por Ernesto Valverde no quiere que el argentino vuelve a pasar buen tiempo fuera de las canchas como lo hizo en el inicio de esta temporada.