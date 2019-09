Inter vs Lazio [ESPN EN VIVO]: Con Lukaku por la fecha 5 de la Serie A

Inter vs Lazio EN VIVO HOY miércoles 25 de septiembre desde el Estadio Giuseppe Meazza, por la quinta fecha de la Serie A de Italia. La transmisión del partido va ONLINE EN DIRECTO a partir de las 2.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN en Perú y beIN Sports a nivel internacional. Las incidencias con goles y minuto a minuto serán en Libero.pe.

El conjunto dirigido por Antonio Conte llega motivada al encuentro debido a que el pasado sábado volvió a quedarse con el Derby della Madonnina tras derrotar por 2-0 al AC Milan. Sin embargo, no puede pestañear y está obligado a sumar de a tres si quiere continuar en la punta de la tabla, ya que Juventus ganó (2-1) ayer martes al Brescia y es el líder momentáneo del torneo.

El técnico no cambiará de esquema, pero si hará algunos cambios en la oncena titular para no sobrecargar a algunos de sus dirigidos. El cuadro ‘Nerazzurro’ está invicta en el campeonato local y si ganan a los ‘Biancocelesti’, llegarían a las cinco victorias consecutivas, un récord que no lograban desde la temporada 1966/67 cuando el mítico Helenio Herrera era el DT.

Conte mantendrá su tridente defensivo compuesto por Godín, De Vrij y Skriniar, quienes se han mostrado sólidos e impecables en el fondo. En el ataque, el belga Lukaku es inamovible; aunque Alexis Sánchez podría dar la sorpresa y estar desde el arranque. En la volante, Brozovic y Sensi también son piezas vitales; por lo que serán titulares otra vez.

El entrenador ‘Negriazul’ llenó de elogios a su colega rival y admitió que será una “batalla” táctica dentro del campo: “Nos espera uno de los rivales más complicados de este inicio de temporada. Considero a Inzaghi un buenísimo entrenador, infravalorado... Lazio ha mantenido al equipo y el proyecto, por lo que demuestra fortaleza”.

La Lazio, por su parte, ha tenido un inicio irregular y en el certamen doméstico se ubica en el quinto casillero con dos triunfos, un empate y una derrota. La fecha anterior venció de local 2-0 al Parma, pero anteriormente cayó en su debut en la Europa League (2-1) frente a CFR Cluj de Rumania.

La última vez que las 'Águilas' chocaron con el Inter fue a fines de marzo de este año en la temporada 2018/19 y ganaron 1-0 de visita. Ambas escuadras se han enfrentado en 152 oportunidades y el saldo es de 63 triunfos para los de Milán; mientras que para los pupilos de Simone Inzaghi solo tienen 36 victorias, el resto (53) son empates.

“Mañana nos enfrentaremos ante un rival fuerte, quiero coraje y personalidad porque nos encontraremos un ambiente caliente y un estadio lleno... Necesitaremos afinar nuestra puntería”, manifestó en rueda de prensa el entrenador de la Lazio.

ALINEACIONES PROBABLES

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij, Skriniar; Asamoah, Brozovic, Vecino, Candreva; Politano, Sensi; y Lukaku.

Lazio: Strakosha; Bastos, Acerbi, L. Felipe; Lulic, L. Alberto, Leiva, Milinkovic, Marusic; Correa e Immobile.

A qué hora ver INTER vs LAZIO EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.00 p.m.

Estados Unidos: 2.00 p.m. (ET) / 11.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 9.00 p.m.

En dónde ver INTER vs LAZIO EN VIVO ONLINE

ESPN 3 PERÚ

DirecTV Sports► 626 (SD) y 1626 (HD)

Movistar TV► 508 (SD) y 742 (HD)

Claro TV ► 66 (SD) y 524 (HD)

En qué canales ver INTER vs LAZIO EN VIVO ONLINE

Argentina: Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Bolivia: Serie A Pass, ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Brasil: Rai Italia America, Serie A Pass, DAZN Brasil

Chile: Rai Italia America, Serie A Pass, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: Serie A Pass, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Rai Italia America

Costa Rica: ESPN Play Norte, Serie A Pass

República Dominicana: ESPN Play Norte, Serie A Pass

Ecuador: ESPN3 Sur, Rai Italia America, ESPN Play Sur, Serie A Pass

El Salvador: ESPN Play Norte, Serie A Pass

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Play Norte, Serie A Pass

Haití: Serie A Pass

Honduras: Serie A Pass, ESPN Play Norte

Italia: Sky Sport Uno, Sky Calcio 2, SKY Go Italia, Lazio Style Channel, NOW TV

México: ESPN Play Norte, Rai Italia America, Serie A Pass

Nicaragua: ESPN Play Norte, Serie A Pass

Panamá: Serie A Pass, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur

Perú: ESPN3 Sur, ESPN Play Sur, Serie A Pass, Rai Italia America

España: #Vamos

Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos: Rai Italia America, ESPN+

Uruguay: Serie A Pass, Rai Italia America, ESPN3 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN3 Sur, Serie A Pass, ESPN Play Sur, Rai Italia America

Inter vs Lazio EN VIVO por Internet: ¿dónde ver ONLINE GRATIS el partido por la Serie A?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Inter vs Lazio EN VIVO ONLINE, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.