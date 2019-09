Paolo Guerrero terminó con un corte en el rostro y árbitro lo expulsó por reclamar [VIDEO]

Paolo Guerrero es el gran protagonista del Flamengo vs Internacional, puesto que visita a su ex equipo, que lo vio brillar hasta el año pasado. El delantero tenía un duelo aparte con la defensa rival y terminó con un corte en el rostro, lo que hizo desatar su furia y elevar su voz de protesta.

Desde el arranque del partido, el juez Luiz Flavio de Oliveira mostró que ante cualquier acto que infrinja el desarrollo normal del partido iba a sancionar. Sobre los 43 minutos de juego, Paolo Guerrero se elevó en lo más alto para disputar un balón aéreo con Rodrigo Caio, rudo defensor de Flamengo.

Paolo Guerrero quedó tendido en el campo, pero la acción siguió con normalidad, por decisión del árbitro. La transmisión del partido seguía el ataque, fallido, de Flamengo, pero instantes después todo tuvo que ser detenido cuando el 'Depredador' apareció reclamando con el rostro ensangrentado.

Lo que se pudo observar es que el jugador, junto a sus compañeros ubicados en el banco se suplentes, reclamaron al cuarto asistente revisar la acción en el VAR. Paolo Guerrero se encontraba muy furioso, pero las palabras y ademanes que utilizó generó que el Luiz Flavio de Oliveira le muestre la cartulina roja.

La decisión no era justa para Paolo Guerrero, pero ya no podía hacer nada. Los jugadores de Internacional, con el iracundo peruano, rodearon al árbitro, pero este no tenía en mente cambiar la posición tomada inicialmente. El goleador tuvo que marcharse a las duchas, dejando por el momento a Flamengo con ventaja en el marcador (1-0).

Inter de Porto Alegre ya se encontraba en desventaja numérica, pues, luego del penal cobrado para Flamengo, Bruno Vieira fue expulsado. La acción también fue polémica y generó un tenso ambiente contra el árbitro. Ya sin Paolo Guerrero, el colorado se queda con 9 hombres en el campo.