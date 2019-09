Mario Salas y su situación en Colo Colo: "me estoy evaluando constantemente"

No importa si hay buenos o malos resultados, Mario Salas siempre será cuestionado en el fútbol chileno. Y claro, el hincha de Colo Colo es exigente, también los periodistas que cubren a diario los entrenamientos del equipo.

Esta vez, en plena conferencia de prensa, Mario Salas reveló que él mismo se viene evaluando su trabajo en Colo Colo. Es autocrítico y no tiene problemas en aceptar sus errores.

“Siento que todavía falta. Soy una persona muy autocrítica. Me estoy evaluando constantemente. Estoy leyendo periódicos. Soy muy autocrítico. Un mea culpa lo voy a hacer, sin dudas, pero siento que falta mucho. Ese análisis vendrá en su debido tiempo. Hay cosas que tendremos que ver. Ya llegará el momento. Si cometemos errores, no vamos a dudar en asumir la responsabilidad. En decirlo”, señala Mario Salas.

¿Qué le falta mejorar a Colo Colo? Esto respondió Mario Salas: "me dejaría tranquilo ver un equipo intenso, que vaya hacia adelante, genere ocasiones de gol y que defienda bien. Sí lo hemos mostrado en algunos momentos. En el segundo tiempo de la U de Conce, sin ser avasallador, se hacen cosas muy buenas”.

El DT chileno también se hizo un balance de su estapa en Colo Colo. "Se han hecho cosas muy buenas. El análisis de ustedes es en base a resultados. Que ustedes no las resalten es lógico. Futbolísticamente se han hecho cosas buenas. Los juveniles, la relación con la institución, la infraestructura… ustedes no las ven, porque les seduce lo negativo, pero se han hecho cosas. Colo Colo logra los minutos juveniles 10 fechas antes. Yo las veo y los dirigentes las ven y a lo mejor por eso es el respaldo. Es parte del trabajo. No me corro por lo del fin de semana, pero hay cosas positivas”, agregó Mario Salas.

Finalmente, el técnico dijo "no sé si la presión es tan insostenible. Acá se sostiene. Para ustedes ha sido dos veces (una situación crítica) y se sostiene. Me hubiese encantado ganar todo. Que no se juegue bien, perfecto. Que no se gane, también, pero hay cosas que se han hecho bien”, sentenció.