Ex senador chileno no se calló nada y criticó duramente a Mario Salas [FOTO]

Los problemas no tienen cuando acabar. Mario Salas vuelve a estar en boca de todos esta vez debido a que un ex político chileno no se guardó nada y lo criticó duramente en redes sociales.

Ex senador chileno no se calló nada y criticó duramente a Mario Salas

Resulta que Mario Salas tomó la decisión de trabajar los días 17, 18 y 19 de setiembre, días en que el país sureño estuvo de Fiestas Patrias por lo que muchos seguidores del equipo no ocultaron su molestia al entender que los futbolistas también merecían relajarse.

Nelson Dávila, ex senador por Valparaiso Costa entre 2002 y 2010, y actual militante de un conocido partido chileno, se pronunció en rede sociales con el siguiente mensaje.

“Propio de un descriteriado. Como castigo, una perfecta imbecilidad y como señal de autoridad, peor aún. Esa es la nueva tontería de Mario Salas: entrenamiento en Fiestas Patrias. Obviamente provoca conflicto en Colo Colo”, escribió Ávila en Twitter.

Pero esta no es la primera vez que Ávila da su punto de vista acerca de Mario Salas. Tras la derrota por 2-1 ante la Universidad de Concepción, mandó la siguente frase: “¿Los colocolinos hasta cuando van a tolerar al chanta de Salas? ¿Seguirá con la tontería de que sólo responde ante Dios?".

Ahora último, fuentes allegadas al club y hasta el diario El Mercurio, afirman que a los jugadores de Colo Colo no les cayó nada bien el hecho de tener que entrenar en plenas Fiestas Patrias.

Cabe mencionar que el único club de Chile que practicó por esas fechas fue el Colo Colo.