Barcelona: Ernesto Valverde explota y pide que dejen de preguntar por Neymar

El tema Neymar tiene hasta el hartazgo a Ernesto Valverde. El técnico azulgrana está cansado de que le consulten por el jugador del PSG y dejó evidenciada su molestia en su última conferencia de prensa, previa al duelo de mañana frente a Getafe por La Liga.

Como se sabe Neymar aterrizó ayer en Barcelona para resolver el juicio que afronta con su exclub desde su última renovación antes de partir al PSG, por ende, un osado hombre de prensa decidió consultarle al 'Txingurri' sobre la llegada del brasileño, pregunta que no le cayó nada bien.

“Esto no se termina nunca... Llevamos hablando de esto desde que empezamos. Durante el mes de agosto esperábamos que se acabara el mercado y ahora no tengo nada qué decir. Son cosas contractuales entre el club y el jugador y a mí me sobrepasa. A ver si podemos dejar de hablar de Neymar"

Empero, otra pregunta que casi saca del cuadro al técnico fue sobre la foto de Arthur con Neymar cenando en un restaurante de la ciudad, aquí si Valverde decidió emitir un juicio sobre la reunión de ambos.

“Arthur aprendió muchas cosas el año pasado. Una de estas la de la fiesta de Neymar. Creo que ahora bien. Ayer estuvo cenando con un amigo suyo y no tengo nada de qué preocuparme. Está bien ahora y no tengo de qué preocuparme", manifestó el estratega.

En medio de este clima, Barcelona visitará mañana al Getafe por la séptima fecha de La Liga, un partido que están obligados a ganar para evitar que Real Madrid se aleje en la cima del torneo.