Gerard Piqué y el mensaje a su directiva tras el triunfo ante Getafe: "tenemos que estar unidos"

Luego del triunfo 2-0 sobre Getafe, Gerard Piqué aprovechó el momento del Barcelona para lanzar un mensaje a los directivos del club. El zaguero fue claro: pidió unión entre todos.

"Tenemos que estar juntos, la afición y la junta directiva. Cuando una persona no se quiere enfadar, no hay luchas. Conocemos el club, sabemos los diarios afines del club, sabemos quién escribe los artículos, aunque los firme otra persona", comentó el tercer capitán del Barcelona.

"Queremos competir, salir y no causar peleas que no existen. No queremos que existan. Las cosas tienen que salir mejor o peor, debemos estar unidos o nos haremos daño”, agregó Gerard Piqué en zona mixta del Colisuem Alfonso Pérez (estadio de Gatafe).

En otro momento, el defensa de Barcelona manifestó que el equipo tiene que ser práctico. Solo así se conseguirá los resultados positivos.

"A veces se tiene que ser práctico. No se podía jugar mejor por las condiciones del campo, por el sol... estamos muy contentos porque enlazar dos victorias nos da mucha confianza”, indicó Gerard Piqué.

DATO: Barcelona ganó 2-0 a Getafe y sumó 13 puntos en la Liga española.