Sergio Peña realizó afectuosa bienvenida a Miguel Araujo, nuevo fichaje del Emmen [FOTO]

El futuro de Miguel Araujo era incierto, pero finalmente esta mañana se terminó confirmando su llegada al Emmen de la Eredivisie de Holanda. El defensa dejó Talleres de Córdoba, club en el que no brilló de la mejor forma, pero su nivel no era un tema de discusión, por lo que otros clubes los pusieron en la mira para hacerse con sus servicios.

Finalmente, el club holandés cerró el acuerdo hasta la temporada 2021 y será compañero de Sergio Peña, con quien también ha tenido la oportunidad de jugar en la Selección Peruana. Tal como era de esperarse, el habilidoso volante lo recibió con los brazos abiertos y hasta decidió realizar una calurosa bienvenida a través de sus redes sociales.

Aprovechando la fotografía oficial de Miguel Araujo tras la firma de su nuevo contrato, seguramente previo al entrenamiento, Sergio Peña también se unió y todos posaron juntos en una postal para el recuerdo, que seguramente los hinchas del Emmen esperan valorar con el paso del tiempo, ya que confían en obtener un salto de calidad con el refuerzo en defensa.

“Te dije que la tercera era la vencida hermanito, no sabes lo contento que estoy de tenerte como compañero en Europa, bienvenido hermano”, fueron las palabras que las que Sergio Peña describió la llegada de Miguel Araujo al equipo en el que actualmente se desempeña. Obviamente, como extranjeros, tienen mayor carga para destacar en el equipo.

Esta será la tercera travesía en el extranjero del zaguero. Antes estuvo en el Crvena Zvezda de Serbia y el mencionado paso en Talleres de Argentina. A sus 24 años, Miguel Araujo ya quiere llegar a consolidarse por completo, para así también volver a ganarse un puesto como titular en la Selección Peruana, en el que se ha visto relegado ante su poca continuidad.

Se espera que Miguel Araujo pueda debutar con el Emmen en un par de semanas, mientras se pone en su mejor forma física. Recordemos que para los amistosos ante Uruguay de octubre, el defensa no fue convocado por Perú al no tener continuidad, lo mismo que Sergio Peña, aunque este ya empieza a brillar con el Emmen, así que su regreso no sería algo sorpresivo.