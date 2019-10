Pep Guardiola elogia a Marcelo Gallardo: “Ojalá pueda enfrentarme a su equipo” [VIDEO]

El trabajo de Marcelo Gallardo es destacado en todo Sudamérica, al mando de un River Plate que se impone en la Copa Libertadores y demás trofeos internacionales en esta parte del continente. A pesar de su gran desempeño en el banquillo del equipo millonario, el ‘Muñeco’ todavía no ha sido premiado por las FIFA, lo que es cuestionable para Pep Guardiola.

A través de una entrevista exclusiva para TNT Sport, el premiado entrenador español ha expresado su admiración hacia el proyecto de Marcelo Gallardo, llenándolo de elogios y hasta esperando tener un reto en el futuro cercano. “Lo que ha hecho Gallardo con River Plate es algo increíble. Y le sigue dando consistencia año tras año a su equipo”, explicó inicialmente.

“Se van jugadores, pero sigue estando”, añadió Josep Guardiola en la entrevista. Y es que, el actual entrenador del Manchester City de Inglaterra entiende que es complicado mantener la línea en un club a pesar de que muchas de sus estrellas terminan marchándose por su alto nivel. Tras ello, el ex DT del Barcelona hizo una pequeña crítica a las premiaciones anuales.

“Hay cosas que no me explico. Estamos nominados 3 técnicos para el mejor del año y Marcelo Gallardo nunca está. Parece que Sudamérica queda de lado solo existe Europa en el mundo”, ha mencionado Pep. Por ejemplo, en la más reciente premiación de The Best, Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino completaron la terna final, mientras que el DT millonario fue 9°.

Finalmente, Pep Guardiola ha señalado lo que podría considerarse como un reto a futuro. “Ojalá pueda enfrentarme a sus equipos… la verdad que sería muy bonito”, expresó. De la misma forma, se puso en el contexto actual de las semifinales de la Copa Libertadores, que tiene a un River Plate vs Boca Juniors como duelo atractivo. Como hincha del fútbol, quisiera vivirlos en vivo.

“Asistí a la final en Madrid. También he estado en un clásico en el campo de River Plate, pero nunca he ido al de Boca Juniors. Espero ir pronto, antes de hacerme mayor”, sentenció Pep Guardiola. Las palabras se convirtieron en viral en solo unos instantes, pues el exitoso entrenador español es un símbolo a seguir a nivel mundial, mismo camino que sigue Marcelo Gallardo.