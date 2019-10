Liverpool vs Leicester City EN VIVO por la jornada 8 de la Premier League

Liverpool vs Leicester City EN VIVO se enfrentarán este sábado 5 de octubre por la jornada 8 de la Premier League. El cotejo está pactado para desarrollarse en Anfield Road y será televisado por ESPN 2, beIN Sports y Sky HD a las 9:00 a. m. (hora peruana).

Brendan Rodgers regresa a por primera vez desde que salió de Liverpool. Ambos equipos han tenido un comienzo de temporada impresionante: los 'Reds' todavía mantiene el invicto en la liga después de siete juegos y Leicester City se ubica tercero en la tabla.

Rodgers probablemente será recibido calurosamente en Anfield en su primer regreso al estadio, ya que ha recorrió un largo camino para sentar las bases del éxito que siguió su sucesor Jurgen Klopp.

