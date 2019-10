Lautaro Martínez: "Cristiano es un campeón como Messi"

En la previa del Inter vs Juventus por la jornada 7 de la Serie A, Lautaro Martínez no tuvo reparos en reconocer que Cristiano Ronaldo está en el más alto nivel, incluso dijo que el portugués es tan grande como su compatriota Lionel Messi.

"Todos conocemos a Cristiano, es un campeón como Messi, puede romper el equilibrio en cualquier momento", dijo Lautaro Martínez para Sky Sport horas antes de disputarse el Inter de Milán vs Juventus en el Estadio de San Siro (1:45 p.m. / hora peruana).

Sobre el rival, Lautaro Martínez dijo que será un encuentro difícil porque se enfrentan al último campeón, pero sobre todo, se enfrentan por la punta de la Serie A."Tienen muchos jugadores de alto nivel. No tendremos que prestarle atención sólo a Cristiano Ronaldo. Será un partido difícil, así como fue el partido contra el Barcelona", manifestó.

Tras el consultado sobre su adaptación en la Serie A luego de dejar Racing de Avellaneda, Lautaro Martínez fue claro al señalar que le costó, pero ahora está totalmente habituado. "El año pasado tenía la necesidad de adaptarme. Esperaba jugar más, pero por varias razones no fue posible. Tener buenas actuaciones con la selección Argentina me ayudó".

Además, Lautaro señaló que el técnico le dio mucha confianza y eso se refleja en el gran momento que atraviesa en el Inter. "Conte me llamó y me dijo que era parte de su proyecto. Me siento bien. Exige trabajo duro, seriedad e intensidad. Con respecto al año pasado trajo al equipo una mentalidad diferente", sentenció.

A qué hora juega Inter vs Juventus EN VIVO por la Serie A

Inter vs Juventus EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por la Serie A se enfrentan este domingo desde la 1:45 p.m en el estadio San Siro. Todo el encuentro lo podrás seguir a través de ESPN 2. Además, Libero.pe te traerá todo el resumen completo, las polémicas y los goles.