Tottenham comunicó oficialmente la lesión que sufrió el portero Hugo Lloris [VIDEO]

Un accidente preocupante ocurrió en la Premier League de Inglaterra esta mañana. El portero francés Hugo Lloris sufrió de una dura lesión, situación que lo obligó a salir del terreno de juego en camilla. Solo a los dos minutos de juego, el guardameta parecía terminar sin problemas con una acción ofensiva del Brighton, rival de turno en la fecha 8 de la liga inglesa.

Sin embargo, el apoyo en el césped tras el corto salto que dio no fue el más seguro. Fue ahí cuando ocurrió la tragedia. Sin equilibrio, Hugo Lloris cayó de espaldas, pero tenía los brazos por delante producto de contener el esférico, que en ese momento ya había soltado. En su intento por protegerse de la caída, el guardameta trató de apoyar su peso en el brazo izquierdo.

El movimiento no fue el más atinado, puesto que se notó claramente como su codo quedó en dirección contraria a la normal. De inmediato, el cuerpo médico del Tottenham ingresó a realizar la ayuda respectiva, mientras todos los presentes; entre jugadores, entrenadores e hinchas; en el Amex Stadium de Brighton estaban atónitos y preocupados.

Paulo Gazzaniga tuvo que ingresar. Finalmente, la conjunción entre el impacto que sufrieron los jugadores y el mal momento futbolístico por el que atraviesa el Tottenham terminaron con el 3-0 en contra en el juego. Hugo Lloris fue trasladado al centro médico más cercano, a la vez anunciando que algunas horas más tarde darán a conocer el primer reporte del caso.

Finalmente, a través de sus redes sociales, los ‘Spurs’ dieron a conocer más detalles sobre la lesión de su arquero. “Podemos confirmar que Hugo Lloris sufrió un codo dislocado durante el partido de hoy contra Brighton. Ahora regresará a Londres esta tarde después de ser evaluado en un hospital local”, se puede leer en el comunicado que compartió Tottenham.

We can confirm that Hugo Lloris sustained a dislocated elbow during today’s match against Brighton.



Get well soon, skipper.