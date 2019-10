Marcelo Gallardo sobre Pep Guardiola: “Tengo una admiración muy grande por él” [VIDEO]

River Plate sigue atravesando uno de los mejores años de su historia. El elenco dirigido por Marcelo Gallardo venció 2-0 a Patronato en el Monumental por la fecha 9 de la Superliga Argentina y le metió presión al puntero Boca Juniors.

Marcelo Gallardo sobre Pep Guardiola: “Es un honor recibir sus elogios”

Por si fuera poco, en la Copa Libertadores el sueño de ser bicampeones está más latente que nunca ya que tienen pasaje y medio tras vencer justamente a Boca Juniors por la ida de las semifinales jugando a gran nivel.

Las grandes campañas que viene haciendo River Plate no han pasado desapercibidas para Europa. Pep Guardiola mencionó a los medios que no podía creer que Marcelo Gallardo, principal gestor del gran momento del ‘millo’, no aparezca entre los tres mejores entrenadores del mundo.

Ahora último, Marcelo Gallardo habló en la protocolar conferencia de prensa luego de vencer a Patronato y en una de las preguntas, fue consultado sobre lo dicho por el estratega del Manchester City respondiendo lo siguiente.

“Siento un poquito de sorpresa porque estamos del otro lado del mundo. Que tenga repercusión lo que se hace de este lado, lo que genera el equipo que nos representa a todos nosotros y que lo reconozca de esa manera un personaje tan importante, alguien a quien admiro muchísimo, es un honor”, declaró Gallardo.

River Plate no solo se encuentra luchando la Copa Libertadores y la Superliga Argentina, este viernes tendrá un duelo importante por los cuartos de final de la Copa Argentina contra el ganador de la llave Patronato-Talleres.