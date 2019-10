Argentina vs. Alemania EN VIVO desde Dortmund: amistoso internacional por Fecha FIFA [GUÍA TV]

EN VIVO | Argentina vs. Alemania EN DIRECTO | ONLINE se enfrentan este miércoles 09 de octubre en un nuevo amistoso internacional por Fecha FIFA. El encuentro se jugará desde las 13:45 (hora peruana) en el Estadio Signal-Iduna-Park de la ciudad de Dortmund vía TyC Sports y Sky Sports.

#SelecciónMayor Tras el entrenamiento, los jugadores firmaron🖊camisetas y se tomaron fotos 📸 con los fans de @Argentina. pic.twitter.com/cSB6WIi4H3 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 8, 2019

La penúltima Fecha FIFA de este 2019 tendrá un duelo más que resaltante cuando Argentina y Alemania se enfrenten este miércoles 10 de octubre en un nuevo amistoso internacional. Libero.pe te llevará el minuto a minuto más detallado de este encuentro, así como todas las incidencias y el resumen del mismo al final del cotejo.

Argentina se vuelve a juntar en esta Fecha FIFA para enfrentar se a uno de sus más encarnizados rivales de los últimos años. El cuadro de Lionel Scaloni no podrá contar nuevamente con Lionel Messi y Sergio Agüero, le primero por suspensión y el segundo al no ser convocado por el entrenador.

Sin embargo, Paulo Dybala y Lautaro Martínez serán quienes comanden el ataque del equpo albiceleste para este amistoso internacional. El ‘Toro’ viene mostrando un gran nivel en el Inter de Italia y en la última Copa América se consagró como uno de los goleadores de Argentina.

Por su parte, Alemania llega a este encuentro envuelto en una gran polémica: la de quien será el titular en el arco germano. Y es que Manuel Neuer y Marc Andre Ter Stegen compiten palmo a palmo por el puesto de titular el arco alemán para los futuros encuentros.

Fue el propio Joachim Löw quien salió a aclarar el tema afirmando que será Manuel Neuer quien tape ante Argentina: "Ya he conversado con Andy #Köpke y hemos decidido que @mterstegen1 jugará ante 🇦🇷. @Manuel_Neuer jugará ante 🇪🇪. Además, ya he hablado con ambos jugadores sobre ello".

Argentina vs Alemania EN VIVO posibles alineaciones

Argentina: Marchesín; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Pereyra, Paredes, De Paul, Correa; Dybala, Lautaro Martínez.

Alemania: Stegen: Halstenberg, Süle, Ginter, Kimmich, Klostermann, Can, Gnabry, Reus, Brandt, Havertz

Argentina vs Alemania EN VIVO | Guía de canales

Argentina TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, TyC Sports Interior

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

China PPTV Sport China

Croacia Sportklub 1 Croatia

Francia L'Equipe Web, L'Equipe

Alemania RTL Television, TV NOW

Irlanda SKY GO Extra, Sky Sports Football

Países Bajos Ziggo Sport Select, Ziggo Sport 14

Nueva Zelanda Sky Sport 7 beIN Sports

Polonia IPLA, Polsat Sport News

Portugal Sport TV LIVE, Sport TV1

Rusia Матч! Игра, Матч! Футбол 1

Suecia C More Fotball, C More Play

Suiza TV NOW, RTL Television

Reino Unido Sky Sports Football, SKY GO Extra

Estados Unidos ESPN+, UniMás, Univision NOW, TUDN USA, TUDN en Vivo

Argentina vs Alemania EN VIVO horario de transmisión

Perú: 13:45 p.m.

México (Centro): 12:45 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 11:45 p.m.

México (Noroeste): 10:45 a.m.

Ecuador: 13:45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 16:45 p.m.

Estados Unidos (Texas): 12:45 p.m.

Estados Unidos (Miami): 13:45 p.m.

Colombia: 13:45 p.m.

Argentina: 15:45 p.m.

España: 20:45 p.m.

España (Islas Canarias): 18:45 p.m.

Uruguay: 15:45 p.m.

Paraguay: 15:45 p.m.

Chile: 14:45 p.m.

Brasil: 15:45 p.m.

Bolivia: 14:45 p.m.

Venezuela: 14:45 p.m.

Canadá: 14:45 p.m.

Costa Rica: 12:45 p.m.

Guatemala: 12:45 p.m.

Honduras: 12:45 p.m.

El Salvador: 12:45 p.m.

Puerto Rico: 14:45 p.m.

República Dominicana: 14:45 p.m.

Panamá: 13:45 p.m.

Italia: 20:45 p.m.

Francia: 20:45 p.m.

Alemania: 20:45 p.m.

Portugal: 20:45 p.m.

Holanda: 18:45 p.m.

Inglaterra: 19:45 p.m.