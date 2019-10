Eurocopa 2020: El vigente campeón podría quedar fuera de la próxima edición

Lo que pudo ser un paso más cerca a la clasificación a la Eurocopa 2020, terminó generando más complicaciones a la selección portuguesa en su aspiración a alcanzar el máximo certamen del viejo continente a nivel de países tras perder 2-1 ante Ucrania.

El combinado luso no pudo imponerse ante la escuadra del legendario Andriy Shevchenko, que por medio de Roman Yaremchuk y Andriy Yarmolenko concretaron su acceso a la próxima Euro.

A pesar que el descuento de Cristiano Ronaldo no sirvió de mucho para remontar el marcador, “CR7” no se quedó con las manos vacías, ya que anotó su gol número 700 en toda su carrera. Sin embargo, el crack de la Juventus mantiene una deuda ante Ucrania, selección a la cual no ha podido vencer.

El “7” portugués se ha enfrentado a los amarillos y azules en dos ocasiones, las cuales terminaron en un empate y una derrota, situación que sorprende ante la indiscutible jerarquía de Cristiano Ronaldo.

Afortunadamente, los lusos aún dependen de sí mismos para clasificar a la Eurocopa. No obstante, el equipo de Fernando Santos necesita ganar los dos partidos restantes con Lituania y Luxemburgo, ya que si empata o pierde en cualquier duelo, estaría a la merced de sus rivales.

Por otra parte, la selección de Ucrania se convirtió en el quinto conjunto en clasificar a la Eurocopa 2020. Los anteriores países que consiguieron el boleto al torneo europeo fueron Bélgica, Italia, Rusia y Polonia.