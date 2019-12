Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY miércoles 25 de diciembre de 2019

Partidos de hoy miércoles 25 de diciembre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy. de la Liga Bolivia Wilstermann vs Royal Pari Bolívar vs Sport Boys NBA Warriors vs Rockets Lakers vs Clippers ONLINE GRATIS.

PARTIDOS DE HOY 25 DE DICIEMBRE

15.00 horas Aurora vs Destroyers - Liga de Bolivia

15.00 horas Guabirá vs Oriente Petrolero

15.00 horas Nacional Potosí vs Real Potosí

15.00 horas Royal Pari vs Wilstermann

15.00 horas San José vs Blooming

15.00 horas Sport Boys vs Bolívar

15.00 horas The Strongest vs Always Ready

12.00 horas Toronto Raptors vs Boston Celtics

14.30 horas Philadelphia 76ers vs Milwaukee Bucks

17.00 horas Golden State Warriors vs Houston Rockets

20.00 horas Los Angeles Lakers vs Los Angeles Clippers

22.30 horas Denver Nuggets vs New Orleans Pelicans



LIGA DE BOLIVIA

El Torneo Boliviano llega a su Jornada 25, en medio de las fiestas de fin de año ante la premura por terminar el campeonato que tuvo varias semanas detenido. El líder Wilstermann buscará estirar su ventaja cuando visite a Royal Pari, mientras que Bolívar debe vencer a Sport Boys y estar al tanto de un tropiezo. The Strongest también puede meterse en la pelea si vence al Always Ready.



NBA - ESTADOS UNIDOS

La NBA no se detiene en fiestas y habrá duelos atractivos. La ciudad de Los Angeles se paralizará con el Lakers vs Clippers, los locales en busca de terminar con las tres derrotas al hilo que tienen. En la misma Conferencia Oeste, Houston Rockets podría agravar la situación de los coleros Warriors. Gran día de básquet.