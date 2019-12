Así pasaron la Navidad Messi, Cristiano, Neymar, Di María y otras estrellas del fútbol [FOTOS]

Navidad llegó para todos. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luis Suárez, Neymar, Ángel Di María, entre otras estrellas del deportes rey, lo recibieron muy alejados del campo de juego, pero en compañía de sus seres queridos y así lo dejaron ver en las redes sociales.

'Papá' Lionel viajó en compañía de su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos hasta su natal Rosario (Argentina) para celebrar las fiestas y fue uno de los primeros en enviar su mensaje navideño. "Les deseamos una Navidad llena de amor y luz. ¡Feliz Navidad!”, escribió.

Es importante mencionar que tanto Messi como sus hijos se disfrazaron de personajes alusivos a la fecha.

Cristiano Ronaldo y su celebración

Otra fue la temática que eligió la familia del crack de la Juventus: Cristiano Ronaldo, para estas fiestas, pues a diferencia de años pasados decidió pasarla en la playa y al igual que su eterno rival acompañado de sus hijos y pareja Georgina Rodríguez, el título para la foto navideña de este año fue "We wish a Merry Christmas to everyone".

Mauro Icardi es otro que también optó por pasar las fiestas al lado del mar y lo hizo en las paradisíacas playas de Maldivas, junto con Wanda Nara y los hijos de ambos, el jugador argentino fue de los pocos que no volvió a su país por fiestas.

Neymar por su lado recibió viajó hasta su natal Brasil para recibir la Navidad y lo hizo con una fiesta que duró hasta las primeras horas de la mañana en compañía de sus amigos más cercanos, esta vez no hubo mensaje navideño del '10' del PSG.

Luis Suaréz, Ivan Rakitic y Ángel Di María, también aprovecharon el pare por fiestas de las principales ligas del mundo para volver con los suyos en estas fiestas para recibir el 25 de diciembre en compañía de sus seres queridos y no dudaron en compartir sus buenos deseos a través de sus redes sociales.