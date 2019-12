No se pudo: Andrés Iniesta no aceptó oferta del Seattle Sounders de Raul Ruidíaz

Desde su salida de Barcelona a final de la temporada 2017/2018, Andrés Iniesta ha sido requerido por los principales clubes del mundo y también por las ligas más exóticas del mismo. Por ello, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 finalmente terminó fichando por el Vissel Kobe de Japón.

Sin embargo y a pesar de mantener contrato vigente con su actual club, Iniesta viene siendo pretendido por tres clubes de la MLS. Entre ellos se encuentra el Seattle Sounders donde actúa nuestro compatriota, Raúl Ruidíaz.

No obstante, el diario Mundo Deportivo de España aseguró que el exjugador de Barcelona rechazó esta y las otras dos ofertas que llegaron desde la MLS. Según agregó el mismo medio, la intención del jugador español es cumplir el contrato que mantiene con su actual club el cual vence en 2021.

