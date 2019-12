Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY lunes 30 de diciembre de 2019

Partidos de hoy lunes 30 de diciembre, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda deportiva está emocionante HOY con encuentros de la NBA: Warriors vs. Heat. Timberwolves vs Nets, Bulls vs. Bucks Y también puedes ver la Liga de Arabia Saudi: Al Hilal vs. Al Adalh ONLINE GRATIS.

NBA

Hoy se juega una fecha más de la temporada regular de la NBA y entre los partidos más importantes de este lunes tenemos a los Warriors, que necesitan ganar, ya que se ubican en la última posición de su conferencia, pues solo han acumulado 9 partidos ganados.

Liga Arabia Saudi

Hoy André Carillo tendrá acción, pues su equipo el Al Hilal, se enfrentará ante el Al Adalh. El cuadro de nuestro compatriota se ubica en el tercer lugar de su liga con 23 unidades a solo seis puntos del líder, Al Nassr, mientras que su rival de turno, es uno de los coleros del campeonato con solo 13 tantos.

El Al Hilal se perfila como el favorito de ganar este duelo, pues lo dirigidos de Razvan Lucessu viene de ubicarse en el cuarto lugar del Mundial de Clubes y ganar su último duelo ante el Al Harzm.