Bruno Guimaraes aclara que no fichará por el Atlético de Madrid

El fichaje de Bruno Guimaraes por el Atlético de Madrid parecía una certeza hasta hace unos días y hasta para el propio jugador, pero hoy el club español tiene unas prioridades y unas limitaciones que provocan que Diego Pablo Simeone pierda la posibilidad de fichar a un jugador que tanto anhelaba en sus filas.

Un partido benéfico organizado por Zico en el Maracaná fue la perfecta excusa para que la prensa brasileña le consulte al todavía jugador del Athletico Paranaense sobre su futuro y el propio Guimaraes cambie de discurso en el lapso de unas horas.

"Disfruté mucho de las vacaciones, pero estaba muy contento por la invitación. No había forma de no venir. Me siento halagado de participar y estar en el Maracaná, el templo del fútbol", explicó el futbolista de 22 años antes del 'Jogo da Estrelas'.

En referencia a su futuro, Bruno Guimaraes se sinceró sobre la opción del Atlético. "Honestamente, aún no he recibido ninguna propuesta oficial. Son solo especulaciones. El único equipo que tiene preferencia es el Atlético de Madrid, pero no sé si va a hacer efectiva esa opción. Hay que esperar a que se abra el mercado y veremos qué sucede", aseguró.

Cabe destacar que el Atlético se guardó una opción preferencial por Guimaraes cuando fichó a Renan Lodi procedente del Athletico Paranaense a mediados de 2018. Ahora bien, las necesidades inmediatas impedirán al club español llevarse a uno de los jugadores jóvenes más importantes del fútbol brasileño.

Y es que horas después de su primera declaración sobre su futuro, Bruno Guimaraes se desdijo en una entrevista con 'Globoesporte' y explicó que el 'Fair Play Financiero' es la gran traba para su no fichaje por el Atlético de Madrid.

"El interés del Atlético terminó porque necesita un delantero y por los problemas con el 'Fair Play Financiero'. Por el resto no hemos recibido todavía ninguna otra propuesta oficial", sentenció.

El Atlético de Madrid vive un grave problema de gol en la presente temporada. Álvaro Morata no está siendo efectivo pese a sus 7 goles en LaLiga mientras Diego Costa está lesionado y tampoco fue solución, y el portugués Joao Felix sigue en plena y lenta adaptación al fútbol español. En consecuencia, el club 'colchonero' busca un "9" de categoría y los principales apuntados son Edinson Cavani (PSG) y Paco Alcácer (Borussia Dortmund).

Bruno Guimarães: "O que meus empresários me passaram foi que o interesse do Atlético de Madrid deu uma esfriada. Não recebi mais nenhuma proposta oficial, até então sou jogador do Athlético."#JogoDasEstrelas pic.twitter.com/3zcIpKg9zU — SporTV (@SporTV) December 29, 2019

Benfica, el club mejor posicionado para fichar a Bruno Guimaraes

Con el Atlético de Madrid fuera de carrera, el Benfica se encuentra en pole position para fichar al volante de 22 años y el Athletico Paranaense ve con buenos ojos su venta al gigante portugués. Y es que el 'Furacão' sabe que las 'Águilas' son un club vendedor en Europa y por ello consideran la opción de vender un porcentaje del pase y así mantener otra a la espera de una futura venta.

En Portugal aseguran que Bruno Guimaraes está encantado con la posibilidad de fichar por el Benfica y ve a dicho club como un "trampolín". Ahora, la cuestión es que entre los clubes lleguen a un entendimiento: el europeo ofrece 20 millones de euros, pero el Athletico Paranaense no acepta menos de 30 'kilos'.