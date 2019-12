The Strongest ya no será campeón en mesa, tras dictamen de la Federación de Bolivia [FOTO]

La última fecha del Torneo de Bolivia llegó a su final, en medio de la polémica, pero no por hechos futbolísticos, sino por temas que se resuelven en los escritorios. ¿Qué sucedió? En la cancha, Wilstermann se terminó proclamando campeón del Clausura 2019, luego de vencer a Oriente Petrolero en la última fecha.

El descenso normativo de Sport Boys

Es preciso mencionar que The Strongest terminó en el segundo lugar, a solo tres puntos (57 sumados). La fecha se desarrollaba con normalidad, pero el Real Potosí vs Sport Boys no se llevó a cabo. Según se pudo conocer, el equipo visitante no pudo conseguir boletos de avión para viajar, pues los que tenían estaban programados para días posteriores.

Y en ese tipo de casos, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) es muy estricta, determinando (en el artículo 40 de su normativa) que si un equipo no se presenta a disputar un partido, será castigado con la resta total de sus puntos. Por consiguiente, perderá la categoría. En otras palabras, Sport Boys debe ir a segunda división.

The Strongest busca el título en mesa

Es en ese aspecto en el que The Strongest pretende apoyarse para impedir que Wilstermann sea campeón, ya que buscará que los puntos restados a Sport Boys regresen a los clubes a quienes se los robó. El 'Tigre' perdió uno de los duelos en el Clausura, por lo que, en teoría, sumaría 60 puntos y obligará a un partido de definición.

De inmediato, la directiva empezó a trabajar en mesa para que su postura, para ellos correcta, sea aceptada por las autoridades de la liga. Fueron algunas horas llenas de dudas, pues no solo afecta al campeón del Clausura en Bolivia, sino que modifica toda la tabla de posiciones. Aunque, al final el reclamo no prosperaría.

La FBF compartió el documento oficial que envió a la Conmebol con el orden que ocuparon los clubes para acceder a torneos de índole internacional. En este se puede ver a Bolívar ocupa el puesto 1 por ser campeón Apertura, Wilstermann el 2 por el Clausura y The Strongest la tercera casilla por la tabla acumulada. No obstante, habrá que ver si hay otra postura final al tema.